Hisense 2026: groter kijken, beter beleven (ADV)

De afgelopen jaren heeft Hisense zich stevig gevestigd als een van de interessantste tv-merken op de markt. Niet alleen omdat de prijzen scherp zijn, maar omdat de technologie inmiddels echt meedoet op het hoogste niveau. Met de 2026 line-up zet het merk weer een stap — en die stap is groter dan je op het eerste gezicht zou verwachten.
De filosofie achter alles wat Hisense bouwt is ‘Innovating a Brighter Life’ — technologie die het dagelijks leven merkbaar beter maakt. Dat klinkt als een pr-zin, maar als je kijkt naar waar het merk de afgelopen jaren zijn geld in heeft gestoken, klopt het aardig. Betere beeldverwerking, slimmere software, audio die je niet na een week wil vervangen door een externe balk. Hisense wil dat een tv gewoon werkt, en goed werkt, zonder dat je er een cursus voor nodig hebt.
Dat de markt dat begint te zien, blijkt ook uit de cijfers: Hisense is wereldwijd marktleider geworden in de categorie van 100 inch en groter. Dat segment groeit snel, en dat verrast me niet. Steeds meer mensen willen thuis een kijkervaring die echt indruk maakt, zeker in een zomer vol grote sportevenementen. Dan wil je geen compromis sluiten op beeldkwaliteit. Je wil vloeiende beweging, strakke kleuren, een scherm dat ook overdag goed zichtbaar is. De nieuwe line-up is precies daarop gebouwd.
RGB MiniLED: kleur die je ziet en voelt
De technologische hoofdrol in de 2026 line-up is weggelegd voor RGB MiniLED. Waar reguliere MiniLED werkt met witte LED’s als backlight, gaat Hisense verder in zowel aansturing als opbouw: onafhankelijke rode, groene en blauwe dioden genereren kleur direct aan de bron, wat zorgt voor een preciezere kleuraansturing per zone. Aangestuurd door de nieuwe Hi-View AI Engine RGB levert dat een kleurbereik op van tot 100 procent van de BT.2020-standaard. In de praktijk betekent dat: kleuren die kloppen, ook in scènes met veel nuance.
De UR9S is het topmodel in dit segment, verkrijgbaar van 65 tot 85 inch. De verversingssnelheid bedraagt 180 Hz (170 Hz bij het 65″-model), en het geluid is afgestemd door Devialet in een 4.1.2-configuratie met twee naar boven gerichte luidsprekers. De piekhelderheid loopt op tot 5.000 nits. Filmmaker Mode, IMAX Enhanced en Dolby Vision IQ zitten er standaard op, en deze zomer krijgt de UR9S via een software-update ook Dolby Vision 2 MAX-certificering. De UR8S gaat tot 100 inch, biedt dezelfde RGB MiniLED-kern in een iets toegankelijker formaat, haalt een piekhelderheid van 4.000 nits en ontvangt deze zomer eveneens de Dolby Vision 2 MAX-update. Beide modellen hebben anti-reflectietechnologie aan boord, wat bij een groot scherm in een lichte woonkamer echt het verschil maakt.
MiniLED: het segment waar Hisense al sterk in staat
Wie niet naar het absolute topmodel grijpt, zit ook goed met de U7S PRO of U7SE. Beide draaien op volwaardige MiniLED-backlights met full array local dimming, waarbij elke zone afzonderlijk wordt aangestuurd. Zo combineer je diepe zwarten en heldere highlights op hetzelfde scherm, wat niet vanzelfsprekend is in dit segment.
De U7S PRO is met name interessant voor gamers en sportliefhebbers: native 165 Hz, VRR, ALLM en een piekhelderheid van 3.000 nits. Na een software-update deze zomer ondersteunt ook dit model Dolby Vision 2 MAX. De U7SE biedt een vergelijkbare basis, heeft een ingebouwde subwoofer, is ook verkrijgbaar in 100 inch en haalt een piekhelderheid van 1.400 nits. De voorgangers van beide modellen, de 2025 MiniLED-serie, hebben al Beste Koop-labels ontvangen binnen het MiniLED-segment, wat aangeeft dat de prijs-kwaliteitsverhouding bij Hisense in dit segment klopt.
Lifestyle: de tv die niet op z'n plek blijft
Het lifestyle-portfolio van Hisense is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Naast de CanvasTV (S7S), die naadloos opgaat in je interieur, en de DecoTV (S5S), ontworpen om ook als decoratief element te functioneren, is er nu ook de S6S voor wie maximale vrijheid wil.
De S6S is een 32 inch 4K-touchscreen met een ingebouwde accu van tien uur. Het toestel draait op Android 15 (tabletversie) en ondersteunt alle lokale apps, vergelijkbaar met een Android-tablet of -telefoon. Geen stopcontact nodig, geen vaste plek. Of je nu wil werken, streamen of videobellen: de S6S volgt je door het huis. Het concept klinkt misschien als niche, maar in de praktijk lost het een heleboel kleine irritaties op.
AI als stille motor
Een ding dat door de hele line-up loopt, is de rol van AI in beeldverwerking. De Hi-View AI Engine, in verschillende varianten aanwezig op vrijwel elk model, kijkt real-time mee naar wat er op het scherm gebeurt en past beeld en geluid continu aan. Geen presets die je zelf moet instellen, maar een systeem dat automatisch afwegingen maakt per scène. Dat levert merkbaar betere resultaten op, zeker in snel bewegend beeldmateriaal.
VIDAA OS zorgt voor een overzichtelijke smart tv-ervaring met alle grote streamingdiensten bij de hand. En de zonnepaneel-afstandsbediening die bij meerdere modellen wordt meegeleverd, is een kleine maar slimme toevoeging: je legt hem gewoon neer en hij laadt zichzelf op.
Hisense laat met de 2026 line-up zien dat het merk weet waar het naartoe wil. Groter, scherper, slimmer, maar zonder de focus te verliezen op wat een tv uiteindelijk moet doen: zorgen dat je content er goed uitziet en dat het systeem gewoon werkt. Of je nu kiest voor de RGB MiniLED-topmodellen, een stevige MiniLED-middenklasser of de vrijheid van het lifestyle-portfolio, de lat ligt bij elk model hoog. En dat is precies waar Hisense op dit moment sterk in is.
