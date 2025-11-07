Nieuwe uitgave: Digital Movie 166-2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Lipa 5k Actioncam AT-M40R – Te mooi om waar te zijn?

Een complete 5K actioncam-set voor nog geen € 80,-? Het klinkt te mooi om waar te zijn maar de Digital Movie redactie werd toch wel nieuwsgierig naar deze Lipa 5k AT-M40R. Zeker als je de specificaties leest betreffende 5K in 30 fps en 4K 60 fps, een 24 MPs fotoresolutie, Sony OMX 386 camera, UHS-1 micro-SD-kaart tot wel 256 GB, helder IPS-schermpje, IES en functies als timelapse, slow motion, duik- en auto-automodus. Een waterproof case, een behoorlijk aantal accessoires en een handige app voor Wifi-besturing ontbreken niet.

Klipsch Flexus 300 Core, SURR 100 en SUB 100 – High-end soundbar met flexibele aanpak

De Klipsch Flexus 300 Core is de grote broer voor de eerder verschenen Flexus 200 Core. En ‘groot’ is hier echt wel een toepasselijk woord, want dit is een heuse megabar ontworpen voor schermen van 65-inch of groter. Maar zijn omvang is verre van zijn enige troef.

Tamron 35-150mm F2-2.8 Di III VXD – In zijn genre een superobjectief

Een fullframe ruim viermaal reportagezoom met een lichtsterkte van F2-2.8 mag best wel uniek genoemd worden. Journalisten noemen een dergelijk zoomobjectief wel een streetsweeper. Je kunt er alles mee bestrijken van een milde groothoek tot telelens zonder te behoeven wisselen bij video of fotografie. De Tamron 35-150 F2-2.8 Di III VXD biedt in deze de optisch en mechanisch hoogwaardige prestaties voor Nikon Z en Sony E-mount.

Denon AVC-X2850H 7.2 kanaal AV-versterker – Vriendelijk geprijsde performer met topambities

Denon heeft in het najaar van 2025 de nieuwe AVC-X2850H AV-versterker in de belangrijke X-series geïntroduceerd. Deze aantrekkelijk geprijsde 7.1 kanaal Dolby Atmos en DTS:X versterker beschikt over de laatste technieken op het gebied van beeld en geluid. Dit populaire model volgt de uit 2022 daterende AVC-X2800H op en is het eerste nieuwe model uit de vernieuwde productlijn van de fabrikant. Hoe presteert deze nieuweling in de praktijk?

Panasonic HC-X1600 – 4K Camcorder voor de regisseur

De Panasonic HCX-1600 is een goed betaalbare handcamcorder met interessante specificaties. Heel geschikt voor documentaires, reportages en storytelling. Prima 4K 60P en FHD, 24 maal optische zoom met voldoende groothoekbereik, naast volledig automatische ook lekker handmatige bediening en verbeterde menu’s. Heerlijk compact en optioneel te voorzien van een draagbeugel/grip en een externe richtmicrofoon. Dat zal menig gevorderde videomaker charmeren.

DIGITAL PRODUCTNIEUWS

RØDE onthult nieuwe look voor de Wireless Micro – Nu ook in kleur!

DIGITAL PRAKTIJK

Cameradrones – een verrijking voor video en cinema – Film het eens van boven, uit een andere hoek of perspectief

Videopnamen gemaakt vanuit drones hebben de afgelopen jaren een ware filmische evolutie doorgemaakt. Van aanvankelijk een soort speelgoed voor de video- en fotograaf tot een hightech precisie-instrument voor het verrijken van de opnamen. Dit zowel op het gebied van een andere wijze van bekijken als dynamische volgen van het onderwerp. Een goede voor video of cinema geschikte drone is nu heel betaalbaar. Wel eist het gebruik er van enige kennis en vliegervaring.

Onder stoom – Treinen, machines, walsen, tractoren, boten, gemalen en locomobielen

Puffend, sissend, stampend en het uitbraken van wolken rook en waterdamp, dat is de magie van stoommachines. Manifestaties van en demonstraties met stoomvoertuigen, machines en gemalen zijn er het gehele jaar door en blijken heel interessant om te filmen en te fotograferen. Daar zitten tevens boeiende videoverhalen in. Bijvoorbeeld de trias werking, geschiedenis en de hobbyisten die de machinerie onderhouden.

Microdrama’s – De verslaving van microdrama’s

De enorme opkomst van de microdrama’s in China zal ook in het westen voor een gigantische veranderingen zorgen. Niet alleen de opzet van de inhoud, maar ook het verdienmodel. Wat zijn die microdrama’s en welke verslavende invloed hebben zij?

LUTs – Creatieve formules voor cine-beeldbewerking

Voor wie het uiterlijk van video- of fotobeelden precies naar de eigen hand wil zetten is een Look Up Table een ware uitkomst. Leg de LUT-formule tijdens de opname of montage over het videobeeld en er ontstaat de look, uitstraling, feeling of het filmische karakter dat de filmmaker wenst. De LUTs behoren tot de gereedschappen van color grading, het optimaliseren van het kleurkarakter van videobeelden tot de beoogde video-emotie.

DIGITAL ADVERTORIAL

OBSBOT Tiny 2 en Tail 2 AI-camera’s – Naar een hoger niveau tillen

In de huidige digitale wereld is videocontent belangrijker dan ooit. Of je nu online lessen geeft, een professionele presentatie verzorgt, livestreamt voor je volgers, of een meerhands live-productie neerzet: de kwaliteit van je beeld en de vloeiendheid van je opname maken het verschil. Maar het handmatig bedienen van een camera terwijl je zelf in de schijnwerpers staat, is vaak een lastige combinatie.

