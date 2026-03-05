Nothing komt met opvallende Headphone (a)

De Nothing Headphone (a) heeft het kenmerkende Nothing-design met een gedurfde nieuwe uitstraling en tot vijf dagen ononderbroken luisterplezier op één enkele lading. Met een gewicht van slechts 310 gram en ademende memory foam-oorkussens biedt de hoofdtelefoon een comfortabele pasvorm, de hele dag door. Dankzij de IP52-classificatie is hij bovendien beschermd tegen stof en spatwater, waardoor een regenbui of een intensieve work-out geen probleem vormt. De batterij gaat tot 5 dagen (135 uur) mee met ANC uitgeschakeld. De Headphone (a) is ontworpen voor een natuurlijke en intuïtieve bediening, met dezelfde tactiele elementen die eerder werden geïntroduceerd op de Headphone (1). Een Roller, Paddle en Knop zijn direct geïntegreerd in de oorschelpen en bieden precieze controle over volume, media en ANC-modi. High-Resolution draadloze audio en ondersteuning voor de LDAC-codec zorgen voor een helder geluid, ook dankzij de 40 mm titanium gecoate driver. Voor een ongestoorde luisterervaring beschikt de Headphone (a) over Adaptive Active Noise Cancellation met drie standen (laag midden, hoog) om omgevingsgeluid te reduceren.

Met de Nothing X-app krijg je toegang tot een professionele 8-bands geavanceerde EQ om je geluidsprofiel nauwkeurig bij te stellen. Je kan bovendien je eigen geluidsprofielen aanmaken en delen met de Nothing Community.

Prijzen en beschikbaarheid

De Nothing Headphone (a) is verkrijgbaar in zwart, wit, roze en geel voor €159.

Wereldwijde pre-orders starten op 5 maart via nothing.tech en geselecteerde partners. De reguliere verkoop voor de witte, zwarte en roze varianten begint op 13 maart. De Limited Edition gele-editie is beschikbaar vanaf 6 april.