Review: BenQ GS50 – LED-projector met ingebouwde batterij

BenQ GS50 - Beeldkwaliteit

Deze DLP-projector levert Full HD resolutie. Je kan weliswaar 4K-bronnen aansluiten, maar die worden dus gedownscaled naar Full HD.

De beeldverwerking van deze BenQ is behoorlijk, maar er valt ook niets in te stellen. Gelukkig is de projector redelijk vergevingsgezind met ruis, het beeld lijkt dat van nature wat te verbergen. De DLP-chip slaagt er niet in om zuiver alle details van Full HD weer te geven, je mist het allerfijnste detail wat. Er is wat judder zichtbaar in filmische pan-shots. Al bij al een zeer behoorlijk resultaat, zeker voor een draagbare projector.

De LED-lichtbron levert op papier 500 ANSI lumen. In de ‘normal’ lamp mode en de ‘Bright’ beelpreset halen we 468 lumen, dat stemt dus prima overeen met de specificatie. Die beeldmode is echter overmatig groen, en dus niet echt bruikbaar voor filmplezier. In de ‘Cinema’ beeldmode halen we 318 lumen, een degelijk resultaat. Als je de kamerverduistert, kan je daarmee nog een 80 inch beelddiagonaal projecteren, voor 100 inch is de projector net wat te donker. Kijk je bij een beetje licht, laat je dat beter zakken naar 60 inch. We zouden niet aanraden om hem te gebruiken bij veel licht, tenzij dan met erg klein beeld (45 inch). Wie de lamp naar ‘Low power’ schakelt ziet de lichtoutput naar 193 lumen dalen. Dat is enkel nog bruikbaar bij verduistering, dan mag je nog 65 inch projecteren.

Tegenover die vrij degelijke lichtprestaties is het matige contrast eerder een tegenvaller. We meten rond de 270:1 en dat merk je heel duidelijk. Zwart is eerder grijzig, en in overwegend donkere scènes zoals Gravity of Harry Potter verbergt de projector veel zwartdetail achter een sluier van grijs. Zodra er echter aanzienlijke lichtpartijen zijn, valt het matige contrast minder hard op, zoals in de bovenstaande foto van Rapunzel. En bij heldere beelden is de BenQ echt op zijn best.