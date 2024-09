Epson lanceert kleine EF-21 en EF-22 laserprojectoren

De nieuwe Epson EF-21 en EF-22 zijn miniprojectoren met een resolutie van 1080p (full hd) en een helderheid van 1.000 lumen. Ze behoren tot het EpicVision-assortiment en maken gebruik van 3LCD-lasertechnologie.

Waarin verschillen de Epson EF-21 en EF-22 van elkaar? Alleen de EF-22 heeft een draaibare standaard voor een flexibelere plaatsing. Bovendien hebben beide projectoren twee luidsprekers van 5 watt, maar voegt alleen de EF-22 een passieve driver toe. De apparaten zijn ook verkrijgbaar in verschillende kleurversies. De EF-21 verschijnt in de kleuren Warm Wit en Smoke Ice Green. De EF-22 kan worden gekocht in Metallic Black of Metallic Blue.

Beide projectoren kunnen in een beelddiagonaal tot 150 inch projecteren en beschikken over USB-A, 3,5 mm audio, HDMI met ARC, Wi-Fi en Bluetooth. Door dit laatste kunnen de Epson EF-21 en EF-22 ook als stand-alone Bluetooth-luidsprekers worden gebruikt. Dankzij Google TV zijn uiteraard ook technologieën als Google Cast en de Google Assistant beschikbaar.

Epson wijst ook op functies zoals autofocus, keystone-correctie en schermaanpassing om de installatie eenvoudiger te maken. De twee miniprojectoren zijn vanaf oktober 2024 in de winkels verkrijgbaar. De Epson EF-21 kost 899 euro, de Epson EF-22 wordt verkocht voor 1.099 euro.