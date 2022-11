Philips werkt aan QD-OLED-televisie met paneel van Samsung

Vincent Teoh, de man achter het Youtube-kanaal HDTVtest, heeft in een uitgebreid interview met Danny Tack, Senior Director Product Strategy & Planning bij TP Vision, gesproken over de huidige en toekomstige beeldtechnologieën. Tack gaf in het interview aan dat er reeds gewerkt wordt aan de QD-OLED-technologie en dat er in het innovatiecentrum in Gent al diverse prototypes bestaan.

Hiermee bevestigt Tack tegelijkertijd dat TP Vision een samenwerking is aangegaan met Samsung Display voor de levering van QD-OLED-panelen. Tack geeft aan dat momenteel gekeken worden naar de verschillen tussen de QD-OLED-techniek van Samsung en de WRGB-OLED-techniek van LG. Op basis van de sterke en zwakke punten van beide technieken zal TP Vision bepalen welke technieken er in de line-ups voor 2023 en 2024 gebruikt worden.

Naast de techniek zal gekeken moeten worden naar de marketing. Zijn de verschillen tussen beide technieken groot genoeg om ze in dezelfde line-up toe te passen en QD-OLED als premium beeldtechniek in te zetten? Sony heeft deze keuze al gemaakt en heeft dit jaar een QD-OLED-topmodel naast diverse lager gepositioneerde ‘normale’ OLED-televisies uitgebracht.