Panasonic tv’s ondersteunen na update 4K2K-resolutie voor VRR en HFR

In onze webcast over plasma vs oled hebben we het kort gehad over een probleem dat Panasonic-televisies hebben met betrekking tot de verticale resolutie bij het spelen van games. Panasonic gaf in onze webcast al een snel met een update te kunnen komen en inmiddels is die update ook daadwerkelijk uitgerold.

De nieuwste firmware-update voor Panasonic-televisies brengt ondersteuning voor de 4K2K-resolutie voor zowel Variable Refresh Rate (VRR) als High Frame Rate (HFR). Na de update verschijnt er een extra ‘4K120Hz Bypass Mode’ in het menu van de televisie. Hiermee is het mogelijk om 4K2K VRR te activeren terwijl je alle beeldverwerkingstechnieken van de tv zelf uitzet.

Daarnaast voegt de update ondersteuning voor Dolby Vision VRR tot 60Hz toe. Met deze twee aanpassingen moeten de televisies volgens Panasonic een optimale game-ervaring garanderen. De update is beschikbaar voor alle 2021-modellen die HDMI 2.1 ondersteunen. Dat zijn alle JZ-modellen en de JXW944 en hoger.