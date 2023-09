Panasonic neemt afscheid van My Home Screen en kiest voor Fire OS

Panasonic neemt afscheid van zijn eigen My Home Screen-besturingssysteem en kiest voor Fire OS van Amazon. Dat is geen grote verrassing aangezien de Japanse fabrikant al een paar jaar veel last heeft van de concurrentie in de tv-markt en er al een aantal modellen met Fire OS op de markt gebracht zijn.

De overstap naar Fire OS moet de komende jaren gefaseerd plaatsvinden. Waarschijnlijk krijgen de topmodellen komend jaar nog steeds de beschikking over My Home Screen, waarmee klanten ook de komende jaren nog goed zitten wat betreft de ondersteuning voor populaire diensten en apps.

Fire OS wordt volgens Panasonic niet klakkeloos overgenomen. De Japanse fabrikant geeft aan zelf aanpassingen te zullen blijven doen om het smart tv-platform naar de eisen en wensen van de Panasonic-gebruiker af te stellen. Het grote voordeel is echter wel dat Panasonic hier veel minder tijd, energie en geld in hoeft te steken, en dat de populaire apps en diensten sowieso ondersteund worden.