Panasonic komt met vernieuwde UB9000-uhd-blu-rayspeler

Op de nieuwe dac na is de nieuwe versie van de Panasonic-speler precies hetzelfde als het oude model. Dat de blu-rayspeler voorzien is van een nieuwe digitaal-analoog-converter is niet vreemd. De fabrikant waar de oude dag geproduceerd werd, is namelijk afgebrand.

Nieuwe versie Panasonic UB9000-uhd-blu-rayspeler

De fabrikant heeft de vernieuwde speler echter nog niet officieel gepresenteerd. Wel heeft die tegenover de redactie van FlatpanelsHD het bestaan van die uhd-blu-rayspeler bevestigd. De speler, inclusief nieuwe geluidsprocessor dus, zou afgelopen mei in de winkels moeten liggen, maar dat is niet gebeurd.

Ondertussen heeft Robert Zohn, bekend in de retailwereld op het gebied van elektronica, afzonderlijk laten weten dat Panasonic de eerste UB9000P1K opgestuurd heeft. De P1K geeft aan dat het om de vernieuwde versie gaat. Zohn laat in hetzelfde bericht weten dat de speler vanaf augustus 2021 te koop moet zijn.

De nieuwe dac is een tweekanaals-variant. De eerste dac werd geleverd door AKM, maar nu is ESS de leverancier. Tussen beide versies van de blu-rayspeler zitten geen verschillen verder. Tot slot laat Zohn nog weten dat hij niet per se verschil hoort in de audiokwaliteit tussen de verschillende versies. De man heeft hiervoor enkele cd’s afgespeeld op het oude en nieuwe apparaat.