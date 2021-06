Nvidia Shield krijgt vernieuwde Android TV-interface

De vernieuwde interface voor de Nvidia Shield komt voor een groot deel overeen met wat andere Android TV-apparaten eerder dit jaar ontvangen hebben. De grootste toevoeging is de nieuwe tab voor het ontdekken van content. De suggesties worden gegroepeerd op genre. De tab voor alle apps heet voortaan gewoon Apps en maakt nu gebruik van het volledige scherm. Daardoor kun je simpelweg meer apps zien.

Update voor Nvidia Shield

Het nieuwe design voor de interface van de Nvidia Shield lijkt bovendien op het design dat Google eerder uitrolde voor de nieuwe Google Chromecast met Google TV. Beide interfaces zijn nu echter niet gelijk aan elkaar. Het thuisscherm van de Chromecast is bijvoorbeeld het scherm met alle aanbevelingen. Er zijn wel grote overeenkomsten. Zo zien we aan de linkerkant geen iconen meer staan en treffen we bovenaan een advertentie voor de Marvelserie Loki aan.

Voorlopig lijkt het er echter niet op dat gebruikers in Nederland hoeven te rekenen op de vernieuwde interface. Nvidia laat namelijk weten dat het uitrollen vanaf nu begonnen is en een week in beslag kan nemen. De update arriveert in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Australië. Die landen krijgen de nieuwe interface en de Discovertab. In Italië en Spanje krijgen ze alleen de nieuwe interface. Het is niet duidelijk wanneer Nederland aan de beurt is. Mocht je de interface toch tof vinden, dan kun je de update er misschien zelf eens op installeren.