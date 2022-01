Shield Software Experience 9.0 brengt Android 11 naar Nvidia Shield

Ik hoor je nu denken, waar is Android 10 dan? Die hebben we dus over geslagen. De Nvidia Shield TV’s gaan rechtstreeks van Android 9.0 naar Android 11. De nieuwe versie voegt onder andere een bijgewerkt Gboard toe, het Google Keyboard, en laten mensen hun stem en de Google Assistant gebruiken om inhoud te ontdekken.

Verschillende apps krijgen extra machtigingen omtrent privacy, waarbij de gebruiker ook tijdelijke en eenmalige machtigingen voor apps kan verlenen. De nieuwe Shield Software Experience Upgrade 9.0 voegt daarnaast ondersteuning toe voor aptX-compatibele Bluetooth-headsets en is een aanvulling op de al bestaande LDAC-headsets.

De nieuwste Android security patch van september 2021 is toegevoegd aan de mediaspeler, net als een Stadia-knop voor je Xbox, PlayStation- of Shield-controllers. Tevens is de eigen gamesstreamingdienst Nvidia GeForce Now van een aantal updates voorzien. Ook zijn er een aantal bugs gefixed. De volledige lijst met verbeteringen vind je in de release notes op de website van Nvidia.

Nieuwe en verbeterde apps en games

Nvidia heeft daarnaast een aantal apps toegevoegd of vernieuwd. Ten eerste Apple TV+, waarmee je Apple Originals in 4K Dolby Vision en Dolby Atmos kunt kijken, zoals Ted Lasso en de sciencefictionserie Foundation. Apple TV+ is overigens al enige maanden beschikbaar, maar werd nu expliciet genoemd als verbeterde app. Het is overigens onduidelijke welke verbeteringen er zijn toegevoegd. Google Play Movies & TV heeft Dolby Vision-ondersteuning gekregen en voor liefhebbers van Aziatische films en series is er nu IQIYI. Games zijn er toegevoegd in de vorm van Far Cry 6 en Life is Strange: True Colors. Tot slot kun je aan de slag met de app van IMDB TV, waar je tevens een aantal IMDB TV Originals kunt kijken, geheel gratis.

De Nvidia Shield Software Experience 9.0 rolt vanaf vandaag uit en moet snel te downloaden zijn voor je Nvidia Shield TV.

