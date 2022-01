Android TV 11 zorgt voor problemen op populaire mediaspeler

Sinds vorige week kun je Android TV 11 downloaden voor de Nvidia Shield. Sinds dat moment verschijnen er behoorlijk wat threads op Reddit waarin gebruikers klagen over problemen die ze tegenkomen op het fijne apparaat.

Android TV 11 maakt dingen kapot

Veel problemen zijn te wijten aan het feit dat Google nu anders omgaat met opslag binnen Android TV. De functie genaamd Scoped Storage zorgt ervoor dat apps mappen op een ander manier gebruiken, waardoor ontwikkelaars heel vaak een update moeten uitbrengen voor de benodigde ondersteuning.

Op een ondersteuningspagina legt Nvidia zelf uit wat je moet doen om het probleem te voorkomen. Helaas is het zo dat de aangereikte oplossing geen oplossing is voor alle apps die werken op Android TV. In sommige gevallen loop je dus nog steeds tegen problemen aan die je voor het updaten niet had.

Onder meer Plex lijkt hard getroffen te zijn. Scoped Storage blokkeert namelijk de toegang tot externe harde schijven, waardoor Plex-servers niet meer goed werken. Het bedrijf lijkt hiervan op de hoogte te zijn, maken we op uit het feit dat een medewerker bevestigt dat er “een probleem lijkt te zijn”.

Ook hier is het zo dat de medewerker in kwestie geen oplossing aanbiedt die alle problemen oplost. Daarnaast wordt er ook niets over de toekomst gemeld, dus weten we ook niet wanneer dat wel gebeurt. Teruggaan naar de fabrieksinstellingen van de Nvidia Shield lijkt dit probleem echter op te lossen.

Dit zijn niet de enige problemen. In een andere Reddit-thread maken gebruikers melding van problemen met hdmi-cec, wanneer ze Disney+, Netflix en andere apps gebruiken. Het beeld stottert wel eens. Daarnaast werken third-party launchers niet meer, wat ook als een onaangename verrassing kwam.