LG toont OLED Objet Collection met lifestyle oled-televisies

De LG OLED Objet Collection Easel (65Art90) is, zoals de naam al doet vermoeden, een soort schildersezel met een oled-televisie ingebouwd. De schildersezel heeft een beweegbare stoffen cover die met de afstandsbediening te bedienen is. In de Line View-modus schuift de cover omhoog en laat een klein deel van het scherm zichtbaar. Op dit deel kun je bijvoorbeeld de tijd en datum of een Spotify-afspeelbalk tonen. Naast de bekende features voor het oled-paneel is de 65Art90 voorzien van een 4.2-kanaals audiosysteem met 80 watt aan vermogen.

De LG OLED Objet Collection Posé (LX1) is een slank en minimalistisch vormgegeven televisie met vier slanke poten. De tv is in het midden van een ruimte te plaatsen want de achterzijde is net zo chique als de voorzijde, inclusief een paneel waarin boeken of magazines geplaatst kunnen worden. Ook kabels zouden volgens LG vrijwel onzichtbaar zijn, maar wij vragen ons af waar die tv-decoder, die voedingskabel en wellicht andere componenten gebleven zijn. Zowel de LX1 als de 65Art90 kan in een Gallery Modus geplaatst worden, waarmee kunstwerken of foto’s worden getoond.

Beide televisies moeten later dit jaar op de Europese markt komen. De Easel verschijnt alleen in een 65-inch formaat, terwijl de Posé in 42-inch, 48-inch en 55-inch formaten uitgebracht wordt. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.