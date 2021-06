LG oled-tv’s last van flikkerend beeld met Dolby Vision actief

Een aantal eigenaars van bepaalde oled-tv’s van LG hebben geklaagd over flikkerend beeld wanneer ze naar Dolby Vision-content kijken. Het gaat om toestellen uit de (B9-, C9-, E9- en W9-serie. In sommige gevallen komt het probleem sporadisch voor, terwijl het voor andere mensen juist continu gebeurt.

LG oled-tv’s met flikkerend beeld

Onlangs bracht de Zuid-Koreaanse fabrikant een update uit voor zijn oled-tv’s. En waarschijnlijk is die update, met firmwareversie 05.10.04, de oorzaak van het probleem. De fabrikant laat tegenover media weten dat die op de hoogte is van het probleem en dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een oplossing.

De tv’s die last hebben van dit probleem komen uit 2019. Het is bovendien zo dat de tv’s aangesloten zijn op av-receivers die het Dolby Vision-signaal doorsturen. Dolby Vision is een high dynamic range-formaat. Het maakt overigens niet uit om wat voor soort receiver het gaat of welke aansluiting er gebruikt wordt. Het probleem doet zich namelijk voor via hdmi 2.0 en hdmi 2.1.

LG hoopt aanstaande maandag, 28 juni, een update uit te brengen die het probleem verhelpt. Gelukkig bestaan er wel oplossingen die je nu al kunt uitproberen. Mocht je het nog niet gedaan hebben, download firmwareupdate 05.10.04 voorlopig even niet. Dan is de kans het grootst dat je nergens last van hebt. Waarschijnlijk moet je de automatische updatefunctie dan even uitschakelen. Heb je de update al wel? Schakel de av-receiver dan even helemaal uit of zet Dolby Vision uit. In beide gevallen gaat het om een allerminst enerverende oplossing, maar het zijn de enige oplossingen die nu voor handen zijn.