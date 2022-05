LG kondigt CineBeam HU915QE ultra short throw-projector aan

De nieuwe CineBeam HU915QE-projector heeft een afmeting van 680 (B) x 347 (B) x 128 (H) millimeter en biedt een projectieverhouding van 0,19: 1. Hiermee kun je een beeld projecteren van 90″ tot 120″, vanaf de volgende afstanden:

90″ op een afstand van 5,6 cm

100″ op een afstand van 9,8cm

110″ op een afstand van 14cm

120″ op een afstand van 18cm

De projector maakt gebruik van de DLP-technologie met een 0,66″-chip uitgerust met 2716 x 1528 microspiegels. Dankzij de XPR-technologie (eXpanded Pixel Resolution) worden voor elke microspiegel twee pixels weergegeven en wordt zo een Ultra HD-resolutie verkregen. De RGB-laser biedt 94 procent van het DCI-P3 kleurbereik.

LG claimt een helderheid van 3.700 ANSI lumen en een geschatte levensduur van minimaal 20.000 uur. Het geluid varieert van 26 tot 30 dB, afhankelijk van de bedrijfsmodus. Er is HDR-ondersteuning in HDR10- en HLG-formaten . De videoprocessor is in staat om een ​​dynamische tonemapping toe te passen. Beelden worden in realtime geanalyseerd, waarbij licht en donker opnieuw in evenwicht worden gebracht. De CineBeam HU915QE biedt ook de Filmmaker-modus en webOS als smart tv-platform. Ook AirPlay 2 is aanwezig, net als Bluetooth, Wi-Fi, een Ethernet-poort, twee USB-A 2.0-poorten en een optische digitale uitgang. De HDMI-ingangen zijn compatibel met Auto Low Latency Mode en eARC .

De projector biedt een 2.2-kanaals geluidssysteem met 40 watt aan vermogen, verborgen achter het front in Kvadrat-stof. Indien gewenst kan deze configuratie worden verbeterd door twee Bluetooth-luidsprekers toe te voegen om een ​​4.2-kanaals systeem samen te stellen; de luidsprekers fungeren als achter luidsprekers. Beschikbare verbindingen zijn onder meer de eerder genoemde Bluetooth, Wi-Fi, een Ethernet-poort, twee USB-A 2.0-poorten en een optische digitale uitgang. De HDMI-ingangen zijn 3 , 2 in versie 2.0b en één compatibel met Auto Low Latency Mode en eARC . De poort met uitgebreide functionaliteit verwerkt een bandbreedte van 24 Gbps en kan Ultra HD 60Hz-resolutiesignalen in 10-bits 4: 4:4 overbrengen.

CineBeam HU915QE moet in de eerste helft van 2022 beschikbaar zijn . In de Verenigde Staten gaat de projector zo’n 6.000 dollar kosten. De prijs voor de Benelux is nog niet bekendgemaakt.