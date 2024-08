Review: Bowers & Wilkins Pi8 – laaddoosje als bluetooth-zender

Hoger gepositioneerd

Zoals je mag verwachten biedt de Pi8 als topmodel meer dan de goedkopere Pi6. Gegeven dat die laatste best veel in z’n mars heeft, is het nog wel uitdagend om een verschil te creëren. Niets nieuws, dat was ook bij de Pi5 versus de Pi7 een moeilijkheid. Misschien daarom er in de Pi8 net veel nieuwe technologieën zijn verwerkt. Kwestie van de afstand tussen de twee Pi-modellen te vergroten. Maar ook om te zorgen dat het topmodel van Bowers & Wilkins sterker staat tegenover high-end in-ears van andere merk. Onder meer Bose, Sennheiser en Sony staat in dit segment heel sterk, maar kosten wel minder.

Waar zitten dan de technische troeven van de Pi8? Op technologisch vlak pakt de Pi8 uit met een nieuwe chipset van Qualcomm, dat onder meer ondersteuning voor aptX Adaptive (tot 96 kHz/24-bit) en aptX Lossless brengt. Als je de oortjes combineert met de juiste smartphone, kun je dus rekenen op ware cd-kwaliteit. Dat is een doorbraak, want luisteren zonder verlies van audiodata (zoals gebruikelijk het geval is bij Bluetooth) is zeker voor audiofielen een sterk argument. Zoveel andere TWS’en met aptX Lossless zijn er (nog) niet, al kun je bij zustermerk Denon wel de PerL Pro’s oppikken die eveneens de codec lusten.

De Pi8’s doen het niet slecht qua batterijleven. Met 6,5 uur (met noise-cancelling) presteren ze boven het gemiddelde. Verrassend genoeg scoort de goedkopere Pi6 veel beter. Maar, zegt de fabrikant, de complexere opbouw van het audiogedeelte van de Pi8 heeft een kostprijs op vlak van verbruik.

De case kun je gebruiken om de oortjes tweemaal op te laden, wat ongeveer twee uur duurt. Een verblijf van een kwartier in het laaddoosje – of even naar het koffieapparaat lopen voor een drankje – levert twee uur extra luisteren op. De case draadloos opladen kan, wat echt wel hoort bij een premium-TWS.