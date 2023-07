LG gaat in de toekomst meer advertenties op tv’s tonen

LG wil als bedrijf een andere richting uit, zo weet flatpanelshd. De Zuid-Koreaanse fabrikant wil niet alleen meer bekendstaan als een bedrijf dat gericht is op hardware, maar wil een ‘smart life solution company’ zijn dat ook na de verkoop van een tv of ander apparaat inkomsten blijft genereren. De eerste bedrijfstak waar LG de nodige veranderingen in wil doorvoeren is de tv-tak. Verwacht dus meer advertenties op je webOS-tv van LG.

“To start, as of the end of this year, LG’s TV business is projected to make a great transformation based on its webOS operating system, which powers more than 200 million smart TVs around the world. In line with this, the company intends to transform its TV business portfolio into a ‘media and entertainment service provider’ by expanding content, services and advertisement in products, including LG OLED and LG QNED TVs, which have differentiated competitiveness,”