LG Display komt met 32-inch oled-tv’s en transparante oled-tv’s

LG Display heeft afgelopen week aangekondigd binnenkort 32-inch, 34-inch en 39-inch oled-schermen op de markt te brengen. De 32-inch varianten worden mogelijk gebruikt in nieuwe televisies, waar de overige schermformaten meer geschikt zijn voor monitoren. Momenteel is de kleinste oled-televisie 42-inch groot. Onder meer Sony en Panasonic bieden modellen in dit formaat aan. De verwachting is dat we tijdens CES 2024 in januari de eerste monitoren en televisies gaan zien die van deze panelen gebruikmaken.

Daarnaast laat LG Display weten te komen met 30-inch en 77-inch transparante oled-panelen. Het grootste model moet later dit jaar in productie genomen worden en is bedoeld voor zowel commercieel gebruik als gebruik in huis. De verwachting is echter dat fabrikanten deze kostbare schermen vooralsnog alleen voor commerciële doeleinden zullen inzetten.