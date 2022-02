LG 48-inch C2 oled tv lijkt duurder te worden dan C1-serie

De LG C2-serie is voorzien van het nieuwe OLED.EX-paneel dat LG Display ontwikkeld heeft. Dit paneel biedt een iets hogere helderheid dan het standaard oled-paneel dat in de modellen van vorig jaar terug te vinden is. De C2-serie komt in 42-inch, 48-inch, 55-inch, 65-inch, 77-inch en 97-inch varianten op de markt.

LG heeft de prijzen van de C2-serie nog niet officieel bekendgemaakt maar de Britse webwinkel John Lewis heeft de 48-inch variant al voortijdig online gezet. Deze televisie zou vanaf begin maart geleverd worden en een prijs van 1.399 Britse ponden meekrijgen. Dat betekent een verhoging van 100 Britse ponden (op basis van de adviesprijs) ten opzichte van de C1-serie van vorig jaar.

De C-serie van LG lijkt dus iets minder betaalbaar te worden, maar voor diegenen die een oled tv voor een kleiner budget zoeken is er nog altijd de B2-serie en A2-serie. Of ook de grotere modellen in de C2-serie duurder worden dan hun voorgangers is nog onduidelijk. Ze beschikken over hetzelfde OLED.EX-paneel maar een nog iets hogere helderheid dan de 48-inch en 42-inch modellen.