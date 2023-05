Dit zijn de tv’s die Hisense in 2023 naar Nederland en België brengt

De topmodellen van Hisense voor 2023 zijn de A85K oled-televisies en de UX-series met miniled. Alle nieuwe televisies zijn voorzien van het Vidaa platform dat door Hisense zelf ontwikkeld is. Daarnaast is op de meeste modellen volledige HDR-ondersteuning aanwezig; zowel Dolby Vision en Atmos, als HDR10+.

Hisense UX-serie

De UX-series met miniled komt in twee uitvoeringen; 65-inch (1456 zones) en 85-inch (5184 zones). De piekhelderheid bedraagt volgens Hisense respectievelijk 1.500 nits en 2.500 nits. Onder de motorkap zien we de krachtige Hi-View Engine X videoprocessor terug. Op het gebied van audio beschikken deze modellen over een 4.1.2-kanaals systeem, met luidsprekers zowel aan de zijkanten als bovenop de televisie. Verder komen deze televisies met HDMI 2.1, AMD Freesync Premium, 144Hz ondersteuning, WiFi 6E, VIDAA U7 en ondersteuning voor kalibratie met Calman software. De prijzen zijn gezet op 2.699 euro voor de 65-inch variant en 5.999 euro voor de 85-inch variant.

Hisense A85K-serie

Hisense brengt met de A85K-serie ook nieuwe oled-televisies op de markt. Je hebt de keuze uit een 55-inch en een 65-inch model. Beide televisies beschikken over een oled-paneel van LG, het OLED.EX-paneel welteverstaan. Dit is dus het ‘standaard’ paneel, zonder de nieuwe microlens-techniek waarmee de helderheid verhoogd wordt. Deze 4K-televisies bieden volledige HDR-ondersteuning, komen met HDMI 2.1-poorten, draaien op VIDAA U7 en beschikken over WiFi 6E. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar komen de modellen op de markt, voor prijzen van 1.999 euro (55-inch) en 2.799 euro (65-inch).

Hisense U8-serie

Een stapje lager zien we de U8-serie terug, wat lcd-modellen zijn die ook gebruikmaken van de miniled-techniek maar wel over een lagere piekhelderheid tot maximaal 1.500 nits beschikken. Ook ligt het aantal zones per model lager dan bij de UX-serie. Er komt een 55-inch, 65-inch en 75-inch variant van deze serie op de markt, allen voorzie van een va-paneel, de Hi-View Engine videoprocessor, VIDAA U7, 144Hz-weergave en Freesync Premium. Een 2.1.2-kanaals audiosysteem met ondersteuning voor Dolby Atmos verzorgt de audioweergave. De prijzen beginnen bij 1.499 euro voor de 55-inch variant en lopen op tot 2.299 euro voor de 75-inch variant.

Hisense brengt nog een aantal nieuwe tv-series op de markt, waarvan hieronder een overzicht.