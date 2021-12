Japanse expert ontwikkelt smaaktelevisie die je moet likken

Een Japanse hoogleraar heeft een televisie uitgevonden die smaak kan uitzenden. Het idee is niet om er horrorfilms mee te kijken, maar wel om koks te trainen op afstand. Iets dat zeker in deze coronatijd goed van pas komt. Saillant detail: je moet aan de smaaktelevisie likken om de smaken te ervaren.

Reuters schrijft dat professor Homei Miyahista van de Meiji-universiteit de TTTV heeft ontwikkeld. De Taste the TV heeft een normaal scherm met daarnaast een apparaatje waarmee smaken worden samengesteld. Je gebruikt hem in combinatie met een soort cartridges met daarin basissmaken. Er zijn tien stuks met daarin zoet, zuur, zout en bitter, die op een transparant vel worden gesprayd dat op het scherm komt te liggen. Vervolgens ga je naar het scherm en lik je precies waar het product te zien is aan het vel om te proeven wat de chef bedoelt.

Taste the TV

Miyashita deed de uitvinding puur door corona, maar hij ziet er wel meer brood in dan alleen trainingen voor koks. Hij denkt dat hij zijn TTTV ook kan slijten aan bijvoorbeeld luxe restaurants die hiermee mensen over de hele wereld kunnen bereiken door de ervaring te bieden van hoe het is om daar te eten. Sterker nog, Miyashita ziet er ook letterlijk brood in: het kan een stukje toast laten smaken naar pizza of chocolade. De professor is al met bedrijven in gesprek om dit wonderbaarlijke stukje technologie groter te maken.

Likken aan de televisie

Er is al een video gemaakt, zodat we ons een iets betere voorstelling kunnen maken van dit nieuwe stukje technologie (zie bovenstaande). Al is wel de vraag of het niet allemaal veel te kunstmatig zou smaken. In ieder geval is er nog geen fabriek aangesloten die de Taste the TV volop gaat produceren. De smaaktelevisie zou bij massaproductie zo’n 770 euro gaan kosten, maar er is nu alleen nog een prototype van.