Nieuwe uitgave: Music Emotion maart 2026

NAD M33 V2 – Meesterlijke alleskunner

De M33 was op veel vlakken een ware pionier. Het was niet de eerste high-end alles-in-één versterker, maar viel meteen op vanwege de functierijkdom en omdat NAD de primeur had om Purifi EigenTakt-versterking op de markt te brengen. De nieuwe M33 V2 verfijnt dat geslaagde recept met de laatste Purifi-modules én technologie afkomstig van MQA. Blijft het nog even grensverleggend?

Accuphase DP-570S sacd-speler – Een Japans meesterwerk

Als het legendarische en iconische high-end merk Accuphase met een nieuw apparaat op de markt komt, dan ontstaat er wereldwijd bij hifi-liefhebbers en vakpers direct grote belangstelling. Immers, de Japanners bouwen al decennialang het beste van het beste met een bijna fanatieke nauwkeurigheid, en alles klinkt ook steeds uitzonderlijk goed. Zo goed zelfs, dat je jezelf soms moet afvragen of het nog wel beter maakbaar is. Dat gold ook voor de voortreffelijke Accuphase DP-570 sacd-speler. Maar in Yokohama zijn ze er opnieuw in geslaagd deze op tal van punten nog verder te verfijnen. De zojuist geïntroduceerde Accuphase DP-570S zet in zijn prijsklasse nieuwe maatstaven en arriveert op het moment dat de belangstelling voor hoogwaardige sacd-weergave weer toeneemt.

Perlisten A4t – Instapper op hoog niveau

De nieuwe A Serie zou de speakerlijn zijn die je laat kennismaken met wat Perlisten je te bieden heeft. Maar dit is geen typische instapper die je maar een snelle blik achter het gordijn laat werpen. Hoewel de baanbrekende technologie van Perlisten achterwege wordt gelaten, weet de A4t-topmodel wel heel sterk uit de hoek te komen…

Takumi TT Level 1.1 met Takumi Aka MC element – Nederlandse platenspeler van topkwaliteit

Toen ik in mei 2024 de Takumi TT Level 2.1DC platenspeler onder handen mocht nemen voor een andere publicatie was ik zeer in mijn nopjes met de geboden kwaliteit. Maar de typeaanduiding 2.1DC wees er toen al op dat er eigenlijk ook een 1.1 zou moeten zijn. Dat was echter een tijdje niet zo, maar de nieuwe TT 1.1 is er nu, en één van de eerste productiemodellen stond een tijdje op de plek van mijn Technics. Het moment om de review te schrijven is nu aangebroken.

Exposure 5510 & DAC – Gebouwd voor het leven en dagelijks muzikaal plezier

De afgelopen jaren heb ik diverse versterkers van het Britse merk Exposure mogen beluisteren. Het ging hierbij om voorversterkers, eindversterkers en geïntegreerde exemplaren uit zowel de betaalbare als toplijn. Nu is het de beurt aan het nieuwe topmodel, de 5510 geïntegreerde versterker gecombineerd met de recent geïntroduceerde DAC. Voorheen leverde Exposure alleen een DAC-board als insteekmodule voor de voor- en geÔntegreerde versterkers. Nu is er dus een stand alone versie bijgekomen om de meer veeleisende klanten te bedienen.

Bruggen

Alles

Sonus faber Amati Homage G5 bij iEar’ Tilburg – Ongekend goede vanzelfsprekendheid

Jaarlijks krijg ik de gelegenheid om met een aantal mooie en vaak inspirerende audioproducten in mijn eigen gecontroleerde thuisomgeving kennis te maken. Helaas is dit voor u als consument niet mogelijk, waardoor het opbouwen van een goede band met een betrouwbare specialist naar keuze, ontzettend belangrijk is. Vandaag ben ik te gast bij iEar’ Tilburg (heeft ook een vestiging in Amsterdam). Een specialist die al sinds 2003 naam en faam heeft gemaakt en waarbij de winkel in Tilburg wordt getypeerd door een opmerkelijk ruimtelijke, strakke en overzichtelijke indeling. Hierdoor krijg je als klant snel een goed beeld van hetgeen deze winkel te bieden heeft. Verder valt op dat het assortiment zowel breed als ook bijzonder diep is. Voor dit verhaal was de opdracht dat het over een willekeurige luidspreker van de Italiaanse fabrikant Sonus faber moest gaan. Een keuze waarbij iEarí als winkel vervolgens zelf het model en de aansturing mocht bepalen.

Arendal Sound – Noorse liefde

Het aflopen decennium zijn er een aantal bedrijven ontstaan die buiten het reguliere hifi-circuit opereren. Arendal Sound, opgericht in 2015, is daar een mooi voorbeeld van. Ze bouwen geen budgetproducten, wel kundig ontworpen premiumspeakers die ze rechtstreeks aan de consument verkopen. Ook hele zware torens. Maar hoe ziet zoín audiobedrijf er dan echt uit? We trokken naar Noorwegen om dat te ontdekken.

DALI opent de deuren

De Benelux-afdeling van DALI, tevens verantwoordelijk voor Bluesound en NAD, heeft wel wat te vieren. Er zijn veel nieuwe producten voorgesteld de laatste tijd én aan de horizon verschijnen er nog veel meer. Reden genoeg om het kantoor uit te breiden met luisterruimtes en een thuisbioscoop.

ISE 2026 – Record-breaking!

Integrated Systems Europe is niet enkel een enorm grote beurs, het is ook een heel diverse. Smarthome, professionele audio en video, immense displays, inbouwgeluid en zelfs een streepje hifi vind je terug in het immense Fira-gebouw in Barcelona. Dit jaar trok ISE een recordaantal bezoekers.

Sony WF-1000XM6 – Lancering langverwachte oordoppen

Drie jaar na de presentatie van de WF-1000XM5, brengt Sony een fors geüpdatete WF-1000XM6 uit. Een nieuw design, chip en betere app moet het premiummodel van het Japanse bedrijf op nummer één houden. Verrassend genoeg is het nieuwe model iets goedkoper dan de voorganger bij zijn introductie. De WF-1000XM6 is binnenkort beschikbaar voor 300 euro, in een matzwart of zilvergrijs.

Wharfedale Diamond 12i – Een zorgvuldige verfijning

Klaas Arnout, CEO Basalte – “We’re just getting started”

In de wereld van integratie en smarthome klinkt de naam Basalte als een klok. Het Belgische bedrijf is sinds zijn oprichting in 2008 uitgegroeid tot een unieke leverancier van luxueuze bedieningstoestellen. Daar kwam later ook audio bij, met als recente hoogtepunt de lancering van de Aalto F5 actieve luidspreker, mÈt de ondersteuning van Belgische artiest Ozark Henry. Voer genoeg dus voor een gesprek met Klaas Arnout, die samen met zín partner Sandra Maes het bedrijf oprichtte.

Deel 22 – Atzko Kohashi – Shu-Ha-Ri 守破離

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? In deel 22 maken we kennis met jazz-pianiste Atzko Kohashi die al twintig jaar in ons land woont en werkt.

REVIEWS: Muziektips Theo Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

