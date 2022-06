Hisense lanceert A9H oled-televisies met HDMI 2.1

De Hisense A9H-serie is de opvolger van de A9G-serie van vorig jaar en beschikt over een HDMI 2.1-poort. De poort biedt ondersteuning voor VRR tot 120Hz, ALLM en HDMI eARC. De andere poorten zijn HDMI 2.0. De A9H-televisie is voorzien van een ‘Sonic Screen’, een techniek die we ook kennen van Sony-televisies. Het scherm vibreert en produceert hiermee het geluid van de televisie. Er komt één formaat in deze serie; 65-inch.

Daarnaast komen de modellen in deze serie met het zelf ontwikkelde Vidaa smart tv-platform, versie 6.0. Hiermee krijg je toegang tot de meest populaire streamingdiensten en is het mogelijk content te streamen middels Chromecast en AirPlay. Ondersteuning voor spraakbediening is aanwezig in de vorm van Google Assistant en Amazon Alexa.

De A85H-serie bestaat uit 55-inch en 65-inch modellen. Deze tv’s zijn voorzien van veel van dezelfde specificaties als de A9H-serie maar komen met een iets eenvoudiger audiosysteem en een draaibare voet.

Beide nieuwe series worden later ook in Nederland en België verwacht. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.