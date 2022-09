‘Google gaat een goedkopere Chromecast met Google TV lanceren’

Begin oktober gaat Google een evenement houden waar de nieuwe producten voor het komende jaar worden aangekondigd. Naast de te verwachten Pixel 7-telefoons gaat het bedrijf ook nieuwe smarthome-producten van Nest lanceren. Een ander gerucht is een nieuwe Chromecast met Google TV.

De huidige Chromecast met Google TV ondersteunt 4K HDR. Google wil volgens gelekte informatie een goedkoper model op de markt brengen. Geen model met 4k-resolutie, maar 1080p op 60Hz. Ideaal voor mensen die nog geen 4k-televisie in huis hebben, (of helemaal geen smart-tv) maar toch willen genieten van alle streamingdiensten en de andere mogelijkheden die de kleine dongel te bieden heeft. Dit goedkopere model zou exclusief naar Europa komen met een adviesprijs van 40 euro. Dat is enkele tientjes goedkoper dan het huidige 4k-model. De normale verkoopprijs voor dat model is 69 euro.

De nieuwe Chromecast met Google TV 1080p dook op bij de FCC, dat is de Amerikaanse keuringsinstantie voor elektronica. Zij keuren vrijwel alle consumentenelektronica om te kijken of het aan de eisen voldoet. In juni dook een ‘nieuw draadloos apparaat’ van Google op met de naam G454V. Er staat niet bij dat het gaat om een goedkopere Chromecast, maar de specificaties tonen 1080p video, 60Hz en een usb-connectie. Het lijkt daarom logisch dat het om een goedkopere 1080p Chromecast met Google TV gaat.