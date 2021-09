Een 8K tv-muur voor 1,7 miljoen dollar? Ook dat kan tegenwoordig

325-inch is eigenlijk een muur, of scheidingswand, maar dan met een stevig prijskaartje waar je normaal gesproken een leuke straat voor bouwt. LG vraagt namelijk 1,7 miljoen dollar voor dit gevaarte. Daar krijg je dan wel de 8K-resolutie voor terug, plus de nieuwe ‘direct view led’-techniek. De tv is niet uitgerust met een lcd-laag maar met individuele leds die dienst doen als pixels. Deze techniek wordt ook wel microled genoemd en zagen we eerder terug in onder meer The Wall van Samsung. LG maakt echter alleen voor een paar modellen gebruik van een pixel pitch (afstand tussen pixels) die klein genoeg is om de term microled te mogen gebruiken.

LG geeft het model de naam dvled mee en brengt gelukkig ook wat kleinere versies op de markt. Je kunt er al een aanschaffen vanaf 108-inch, maar dan moet je wel genoegen nemen met een 2K-resolutie. LG ziet deze grote tv’s als alternatief voor high-end projectoren die een beeld van 100-inch of groter kunnen projecteren. Het scherm van LG heeft als voordeel dat de helderheid met 1.200cd/m2 hoger ligt en bovendien is er een keuze in beeldverhouding: 16:9 of 32:9.