BenQ lanceert nieuwe 4K-projectoren W2710i en de TK860i

BenQ heeft nieuwe 4K-projectoren aangekondigd. Het gaat om twee stuks die Netflix al hebben voorgeïnstalleerd, waarmee BenQ wil gaan voor bioscoopkwaliteit beeld: de BenQ W2710i 4K home cinema projector en de TK860i 4K home entertainment projector. Helderheid en diepere contrasten zijn belangrijk bij deze Android TV-projectoren.

Nieuwe BenQ-beamers

De twee projectoren zijn uitgerust met BenQ’s HDR-PRO technologie, waarmee HDR10+ / HDR10 / HLG-content wordt gerenderd en er veel diepte moet ontstaan. Ook is HDR-PRO in staat om het algehele dynamische bereik van de projectoren op te poetsen. Dat doet het door meerdere mogelijkheden toe te voegen, waaronder Local Contrast Enhancement. Dat is een geavanceerd algoritme waarbij elk beeld in een raster wordt verdeeld.

De helderheid wordt geanalyseerd en het gamma van elk gebied wordt automatisch geoptimaliseerd. Hierdoor worden details in donkere en lichte gebieden beter behouden. Daarnaast is er Dynamic Tone Mapping, dat het beeldcontrast en de helderheid aanpast. Hierbij worden details in donkere of schaduwrijke gebieden blootgelegd en wordt overbelichting van heldere gebieden voorkomen.

BenQ TK860i

De 4K Daylight-beamer TK860i is erg helder, kleurgetrouw en contrastrijk, wat komt door zijn 3.300 ANSI lumen, HDR10 en 98% dekking van de Rec. 709-kleurruimte. Als je graag sport kijkt of graag games speelt, dan kun je dankzij de Motion Enhancer en Fast Modes rekenen op een soepele weergave: BenQ belooft een hoge inputvertraging verleden tijd te maken met deze projector.

W2710i

Zijn zus dan, BenQ W2710i. Deze beamer heeft 2.200 ANSI lumen, 95% DCI-P3 dekking en HDR10+, met als doel om langdurige 4K HDR-beelden te leveren met een hoge HDR-kleurnauwkeurigheid. Zo zijn er meer details te zien en ontstaan er diepere contrasten in heldere tot donkere scènes. Dankzij de Filmmaker Mode en de 24p refreshrate wil BenQ volledig voor een bioscoopgevoel gaan met vloeiend beeld. Wil je dieper in de tech duiken, dan is er een kalibratierapport, waarin de metingen worden gelogd.

De apparaten zijn beide makkelijk te installeren dankzij horizontale en verticale lens shift, 1,3x zoom en 2D-keystone correctie. Er zijn 2 x 5 watt luidsprekers aanwezig, alle belangrijke aansluitingen voor een flexibele integratie in je eigen home cinema-opstelling en meer. Draadloze projectie is een optie, waarmee je content vanaf persoonlijke mobiele apparaten kunt streamen.

Verkrijgbaarheid en prijs

Deze BenQ W2710i 4K home cinema projector en de TK860i 4K home entertainment projector liggen vanaf mei in de winkels voor een adviesprijs van 1.799 euro per stuk. Wil je geen Android TV-variant, dan betaal je per apparaat 100 euro minder.