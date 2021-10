Halloween make-over met projectie, verlichting en audio – deel 1

Halloween projecties

Wellicht het meest indrukwekkende en opvallende onderdeel van de Halloween make-over zijn de projecties. Het doel is om vanuit de binnenzijde Halloween-beelden op twee ramen te projecteren, die vanaf de straat te zien zijn. Hiervoor maken we gebruik van de bibliotheek van AtmosFX, een Amerikaans bedrijf dat zich puur focust op beelden die tijdens feestdagen geprojecteerd kunnen worden op ramen, muren, televisies, deuropeningen en zelfs objecten. AtmosFX heeft een uitgebreide database met beelden voor nagenoeg elke belangrijke feestdag, maar het merendeel is gemaakt voor Halloween. Er zijn beelden die geschikt zijn voor jonge kinderen, maar ook genoeg beelden die wat later op de avond de volwassenen de stuipen op het lijf kunnen jagen. Wij gaan voor twee loops: een voor kinderen en een voor volwassenen.

Afhankelijk van het raam (of object of de muur) waarop je projecteert kun je bij de meeste beelden kiezen voor verticale of horizontale projecties. In ons geval zijn de ramen hoger dan dat ze breed zijn waardoor verticale projecties het meest geschikt zijn. De verticale varianten zijn echter een uitsnede van de horizontale variant waardoor je ook de horizontale variant midden op een hoog raam kan projecteren om hetzelfde effect te krijgen. Let er daarnaast op dat bij de verticale varianten de projector 90 graden gedraaid moet worden of het beeld 90 graden gedraaid moet kunnen worden.

De beelden van AtmosFX kunnen niet zomaar op een raam geprojecteerd worden. Het licht zou er immers simpelweg doorheen gaan. Er moet iets voor hangen dat het licht weerkaatst maar ook doorzichtig genoeg is om het vanaf de straat te zien. Gelukkig hoeft dit niet duur of ingewikkeld te zijn. Een (half) doorzichtige stof of een douchegordijn voldoet al. Bij voorkeur wit of lichtgrijs. We hebben ook een zwart douchegordijn (van de Action) geprobeerd maar dit gordijn zorgde ervoor dat alleen recht van voren de projecties goed zichtbaar zijn. Uiteindelijk zijn we gegaan voor het OK douchegordijn van de Gamma, in de witte kleur. Je kunt het gordijn simpelweg voor het raam hangen, maar dan zijn de banen en vouwen goed zichtbaar. Een betere oplossing is een simpel frame van hout maken en het douchegordijn hier overheen spannen. Het kost een uurtje, maar dan heb je wel een perfect projectiescherm dat precies in je raamkozijn past.

AtmosFX heeft overigens projecties met of zonder achtergrond. Wanneer je kiest voor projecties zonder achtergrond (achtergrond is dan zwart) dan zou je ook in huis nog wat lampen aan kunnen zetten en decoraties kunnen plaatsen. Zo krijg je een fraai effect van bijvoorbeeld spoken die vliegen door je huiskamer.

Tot slot is natuurlijk de projector van groot belang. Hiervoor hebben we aangeklopt bij BenQ. We zijn opzoek gegaan naar een mobiele, flexibel te plaatsen projector die we ook 90 graden kunnen draaien, plus een projector met relatief hoge helderheid die we exact af kunnen stellen. BenQ heeft ons hiervoor de GV30 projector en de TH685i projector geleverd. Het maakt overigens niet uit of het nu een goedkope of dure projector is, als je maar Keystone-correcties kunt uitvoeren, voldoende helderheid hebt om een duidelijk beeld te projecteren, de juiste inputs hebt (vga, usb-c, usb, hdmi, etc.) en – indien noodzakelijk – het beeld of de projector 90 graden kunt draaien. Het draaien van de projector zelf kan alleen met een led-projector, wat bij de GV30 het geval is. Deze projector is zelfs op een camerastatief te zetten. Het leuke van dit model is ook dat er ook een bluetoothspeaker inzit, mocht je beelden vanuit de tuin willen projecteren.

Hoe we de twee projectoren qua beelden op elkaar afstemmen en het geluid synchroon laten lopen lees je in ons tweede deel.