Amazon Fire TV Stick 4K Max en Fire TV Stick komen naar Nederland

Sinds de lancering van Amazon.nl moeten we nog altijd veel moeite doen om de eigen producten van Amazon te verkrijgen. Zo zijn de Alexa-speakers slecht beschikbaar en spreekt Alexa nog altijd geen Nederlands en qua Fire TV Sticks hadden we enkel een basisversie in de Nederlandse webshop beschikbaar. Daar komt echter nu verandering in, want ook de Fire TV Stick Internationale versie en de vorige maand aangekondigde Amazon Fire TV Stick 4K Max komen op 17 november naar de Nederlandse webshop van Amazon.

Amazon spreekt van de krachtigste streamingstick tot nu toe. Beide apparaten bieden Alexa-functionaliteit dankzij de meegeleverde Alexa Voice Remote. Ook is de gebruikersinterface in het Nederlands beschikbaar. Alexa is wel alleen in het Engels met je stem te bedienen. Uiteraard heb je met de Fire TV toegang tot al je favoriete streamingdiensten zoals Prime Video, Netflix, Disney+, maar ook Nederlandse diensten als Kijk, NLZIET, Ziggo GO, Discovery+ en muziekdiensten als Spotify, Amazon Music en Juke.

Fire TV Stick 4K Max

De Fire TV Stick 4K Max Internationale versie is voorzien van een quad-core 1.8 GHz-processor en 2 GB RAM. Dit model biedt ondersteuning voor wifi 6, 4K UHD, HDR, HDR10+ streaming, Dolby Vision en Dolby Atmos. Via Live View Picture-in-Picture kun je zelfs je slimme Ring-camera’s of je videodeurbel bekijken zonder dat je de tv hoeft te onderbreken.

Fire TV Stick

De reguliere Fire TV Stick draait op een 1.7 GHz quad-coreprocessor tot 1080p full HD met 60 fps met HDR. Dual-band wifi wordt ondersteund, net als Dolby Atmos.

Prijs en beschikbaarheid

Je moet nog even geduld hebben tot 17 november voordat je de streamingsticks in huis kunt halen. Pas dan worden ze via Amazon.nl verzonden. De 4k-versie kost 64,99 euro. De reguliere Fire TV Stick gaat 39,99 euro kosten. Ga voor meer informatie naar amazon.nl/firetvstick4kmax en amazon.nl/firetvstick.