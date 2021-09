Fire TV Stick 4K Max ondersteunt 4k, wifi 6 en Dolby Vision en Atmos

De nieuwe Amazon Fire TV Stick 4K Max heeft krachtigere hardware en verbeterde Alexa-functies, aldus het Amerikaanse bedrijf. Via het Fire TV-platform (dat is de software op het apparaat) krijg je toegang tot allerlei videostreamingdiensten, zoals Amazon Prime, Disney+ en HBO Max. En dit apparaat biedt daarnaast ondersteuning aan voor Amazon Luna, de gamestreamingdienst van de gigant.

Fire TV Stick 4K Max aangekondigd

De nieuwe stick ondersteunt 4K, HDR10, HDR10+ en Dolby Vision. Daarnaast is er ondersteuning voor Dolby Atmos, waardoor er dus redelijk wat mogelijk is op het gebied van audio en video. Het pakket bestaat uit de mediaspeler, een usb-kabel, adapter, verlengstuk, batterijen en de afstandsbediening.

De Fire Stick 4K Max is voorzien van een quadcore-processor, geklokt op 1,8 GHz, vergezeld door 2 GB aan werkgeheugen. Daarmee is het apparaat tot veertig procent krachtiger dan zijn voorganger, zo claimt de online techgigant. Een andere primeur is de ondersteuning voor wifi 6.

Stemassistent Alexa mag daarnaast eveneens rekenen op nieuwe functies. Denk dan aan Alexa Home Theater. Met die functionaliteit is het mogelijk draadloos Amazon Echo-speakers te koppelen aan het systeem, zodat je met een druk op een knop een verbeterd geluid realiseert in huis.

Prijs en beschikbaarheid

De Amazon Fire TV Stick 4K Max is vanaf oktober verkrijgbaar in de Verenigde Staten, voor een prijs van 55 dollar.