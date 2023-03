Amazon brengt betaalbare lcd tv’s met Fire TV naar Duitsland

Amazon heeft vier tv-series in het assortiment. De goedkoopste serie is de Fire TV 2-serie, bestaande uit 32-inch en 40-inch modellen die starten bij een prijs van 199,99 dollar. Deze televisies komen met een full hd-resolutie maar bieden wel HDR-ondersteuning én toegang tot het Fire TV smart tv-platform van Amazon.

Een stapje hoger zien we de Fire TV 4-serie terug, bestaande uit modellen van 43-inch, 50-inch en 55-inch. Deze televisies komen met de 4K-resolutie, HDR-ondersteuning, Fire TV en vier HDMI-poorten waarvan één HDMI 2.1-poort met eARC. De prijs begint bij 239,99 dollar.

De Fire TV Omni-series is weer een stapje hoger, met als belangrijkste verschillen de contactloze spraakbediening voor Alexa en bredere HDR-ondersteuning in de vorm van HDR10, HLG en Dolby Vision. De formaten variëren van 43-inch tot 75-inch, en de prijzen beginnen bij 339,99 dollar.

De ‘topmodellen’ zien we terug in de Fire TV Omni QLED-series die – zoals de naam al doet vermoeden – beschikken over een QLED-filter dat zorgt voor onder meer een betere kleurweergave. Daarnaast bieden deze televisies ten opzichte van de Omni-serie toegang tot de Fire TV Ambient Experience, full array local dimming, Dolby Vision IQ en HDR10+. De prijzen starten bij 449,99 dollar.

Binnenkort zijn al deze modellen te koop in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Of en wanneer de tv’s naar Nederland komen is nog niet bekend.