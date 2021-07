De zomer van 2021 is aangebroken en dat betekent dat ook de meeste av-producten die begin die jaar aangekondigd zijn nu in de (virtuele) schappen staan. Hier en daar een uitzondering daargelaten kun je dus naar de winkel voor de nieuwste oled tv’s, lcd led tv’s, soundbars en nog veel meer audio- en videoproducten. Wij hebben ook dit jaar weer alles samen in één overzicht samengepakt, zodat je niks hoeft te missen.

In onze 2021 line-up vind je een overzicht van alle oled-televisies, lcd led-televisies, (Ultra HD) blu-ray spelers, soundbars, audiosystemen en speakers die dit jaar in Nederland en België verschenen zijn, inclusief specificaties, foto’s, de adviesprijzen en de laagste prijzen van dit moment (wanneer beschikbaar). We tonen de line-ups van Samsung, LG, Panasonic, Philips en Sony.

Klik je door op de line-ups per fabrikant dan vind je een overzicht met specificaties, belangrijkste features, prijzen en afbeeldingen. Ook hebben we de reeds gepubliceerde reviews bij de betreffende producten gezet zodat je direct onze ervaringen kunt lezen. Neem dus nu een kijkje in de 2021 line-up voor de nieuwste av-producten van 2021.

Wil je meer weten over het kopen van av-producten? Bekijk dan onze tips en advies-sectie voor achtergronden en tips voor de aanschaf van producten en het gebruik van av-producten.