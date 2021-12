2021: Een jaar voor miniled en de gamers

We moeten echter wel eerlijk blijven want miniled is eigenlijk een iets verbeterde versie van de lcd-techniek. Het is geen compleet nieuwe tv-techniek zoals oled of het toekomstige microled. En hoewel dat het ook echt een betere beeldkwaliteit kan geven is miniled natuurlijk ook weer een mooie reden voor fabrikanten om nieuwe, spannende namen te verzinnen, de prijzen te verhogen (of verantwoorden) en de consument te overtuigen weer een nieuwe televisie te kopen. De lcd-techniek is immers wel een beetje uitontwikkeld, en die kleine verbeteringen die nog behaald worden zijn er simpelweg nog om het laatste beetje geld uit de techniek te persen.