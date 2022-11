ZOLA is de nieuwe gamingheadset van Teufel die je zelf kunt samenstellen

We hebben de Teufel ZOLA al even kort kunnen zien tijdens de IFA in Berlijn, maar vandaag is de nieuwe personaliseerbare gamingheadset daadwerkelijk gelanceerd. De HD-gaming headset komt met lineaire HD-drivers van 40 mm. Dit moet volgens Teufel zorgen voor een diep en krachtig basgeluid met natuurlijke middentonen en zijdezachte hoge tonen voor muziek, films en games.

Headset helemaal zelf samenstellen

Wat dit model echter uniek maakt zijn de personalisatiemogelijkheden. Zo zijn er twee verschillende basiskleuren met Dark Gray en Light Gray. De accessoires die je daar echter bij kiest zijn in zes verschillende kleuren verkrijgbaar. Denk aan de oorkussens en kapjes (covers) of de microfoonbeschermer. Zo kun je kiezen uit de kleuren Coral Red, Golden Amber, Grape & Aqua en Teal & Lime, naast de beide basiskleuren Gray die je ook bij de accessoires kunt kiezen. Je kunt de accessoires ook los bijbestellen, zodat je je headset iedere keer een ander uiterlijk kunt geven.

Uiteraard gaat het ook om de geluidskwaliteit. Zo ondersteunt de Teufel ZOLA DTS Headphone:X V2 voor 7.1 binaurale surround op je pc. De usb-aansluiting is voor lossless digitale DSP-geoptimaliseerde overdracht. Ook is er een AUX-aansluiting. Naast je pc kun je dit model uiteraard ook met je favoriete spelcomputer gebruiken. De microfoon is afneembaar en via het Teufel Audio Center kun je het geluid helemaal naar wens aanpassen. De afstandsbediening laat je het volume regelen en de headset muten.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel ZOLA is per direct verkrijgbaar voor 129 euro. Hierbij kies je een basiskleur en een kleur voor de accessoires. Wil je nog meer opties? Dan kun je ook accessoires los bijbestellen.