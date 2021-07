Yamaha YH-L700 A

De Yamaha YH-L700A beschikt over noise cancelling en 3D sound field technologie en head tracking. Zo moet je volgens het bedrijf mobiele video content optimaal beleven. Via een druk op de knop kun je tweekanaals stereo content transformeren naar een 360 graden geluidsbeeld voor de ultieme bioscoopervaring.

Je hebt de beschikking over zeven 3D sound instellingen, afhankelijk van het type content. Denk aan Cinema, Drama, Music Video, Audio Room, Background Music, Outdoor Live en Concert Hall. De processing vindt op de hoofdtelefoon zelf plaats, waardoor de 3d sound field technologie met alle stereo content van vrijwel alle bonnen werkt. Inclusief iOS- en Android-apparaten.

Het geluidsbeeld wordt in real-time aan het scherm gekoppeld. Via head tracking worden de bewegingen van het hoofd gevolgd, ongeacht de oriëntatie van het hoofd van de luisteraar. Hierdoor moet de luisteraar middenin de actie zitten.

Advertentie

Specificaties Yamaha YH-L700A

Type

Headphone Type Over-Ear

Folding / Swivel ✓ / ✓

Driver Dynamic / ø40

Headphone Type Over-Ear Folding / Swivel ✓ / ✓ Driver Dynamic / ø40 Features

Frequency Response 8Hz – 40kHz

Line Input ✓ (3.5mm stereo mini,

Power ON : ANC/HT Enable, Power OFF : Driver Direct)

Hi-Res ✓ (w/ wired connection)

Weight 330g

Mic ✓

Bluetooth (Version, codec) Bluetooth® V5.0, SBC/AAC/Qualcomm® aptX™ Adaptive

Voice Control Siri® / Google Assistant

Listening Care ✓ (Original)

Advanced ANC ✓ (Original)

Ambient Sound ✓

Listening Optimizer ✓ (Original)

3D Sound Field ✓ (Original)

Head Tracking ✓ (Original)

Yamaha Headphones ✓ Controller App

Frequency Response 8Hz – 40kHz Line Input ✓ (3.5mm stereo mini, Power ON : ANC/HT Enable, Power OFF : Driver Direct) Hi-Res ✓ (w/ wired connection) Weight 330g Mic ✓ Bluetooth (Version, codec) Bluetooth® V5.0, SBC/AAC/Qualcomm® aptX™ Adaptive Voice Control Siri® / Google Assistant Listening Care ✓ (Original) Advanced ANC ✓ (Original) Ambient Sound ✓ Listening Optimizer ✓ (Original) 3D Sound Field ✓ (Original) Head Tracking ✓ (Original) Yamaha Headphones ✓ Controller App Battery

Charge Time Approx. 3.5H

Usage Time Approx. 34h (Advanced ANC=ON, 3D Sound Field=OFF)

Approx. 11h (Advanced ANC=ON, 3D Sound Field=ON)

Charge Time Approx. 3.5H Usage Time Approx. 34h (Advanced ANC=ON, 3D Sound Field=OFF) Approx. 11h (Advanced ANC=ON, 3D Sound Field=ON) Accessories

USB Power Cable USB A-C (0.5m)

Carrying Case ✓ (Hard type)

Audio Cable 3.5mm to 3.5mm

Flight Adapter ✓

Yamaha TW-E3B

De Yamaha TW-E3B True Wireless Earphones beschikken over Yamaha’s True Sound en Listening Care. Deze laatste technologie stelt de gebruiker in staat om geluid over het volledige spectrum goed te ervaren. Volgens het bedrijf blijven deze in-ears gevrijwaard van de uitdaging waar veel andere in-ears mee geconfronteerd worden, namelijk het compenseren van het wegvallen van informatie op bepaalde frequenties. Dit wordt veroorzaak door het luisteren op lagere volumes. Gebruikers kunnen dan het volume verhogen wat weer schadelijk is voor het gehoor. Listening Care beschermt dus het gehoor en laat je ook op lagere volumes het volledige geluidsspectrum horen. De in-ears zijn verkrijgbaar in zes verschillende kleuren.

Specificaties Yamaha TW-E3B

Type

Headphone Type Canal / Truly Wireless

Driver Dynamic / ø6.0

Headphone Type Canal / Truly Wireless Driver Dynamic / ø6.0 Features

Frequency Response 20Hz – 20kHz

Weight (Earbuds) 5.0g each

Mic ✓

Waterproof IPX5

Bluetooth (Version, codec) Bluetooth® V5.0, SBC/AAC/Qualcomm® aptX™

Voice Control Siri® / Google Assistant

Listening Care ✓ (Original)

Yamaha Headphones ✓ Controller App

Frequency Response 20Hz – 20kHz Weight (Earbuds) 5.0g each Mic ✓ Waterproof IPX5 Bluetooth (Version, codec) Bluetooth® V5.0, SBC/AAC/Qualcomm® aptX™ Voice Control Siri® / Google Assistant Listening Care ✓ (Original) Yamaha Headphones ✓ Controller App Battery

Charge Time about 2H

Usage Time max 24H (6H + 3 recharges)

Charge Time about 2H Usage Time max 24H (6H + 3 recharges) Accessories

USB Power Cable USB A-C (0.3m)

Eartips 4 sizes (XS/S/M/L)

Prijs en beschikbaarheid

De Yamaha YH-L700A is vanaf augustus verkrijgbaar voor 549 euro. De Yamaha TW-E3B True Wireless in-ears zijn tevens vanaf augustus verkrijgbaar voor 99 euro.

Lees meer over Yamaha of kijk op de website van de fabrikant.