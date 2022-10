WE 91E geïntegreerde versterker – Altijd dynamisch en ritmisch aanstekelijk

WE 91E

De 91E is een klasse A, single-ended (SE), geïntegreerde versterker die geïnspireerd is op zijn voorganger, de 91A. In vergelijking met het origineel, biedt de 91E het dubbele vermogen wat mogelijk wordt gemaakt door een volledig nieuwe benadering van het SE-versterkerontwerp. De 91E maakt gebruik van de gepatenteerde gestuurde stroombrontechnologie van Western Electric, de parallel feed steered constant current source (SCCS). Deze parallelle voedingstopologie draagt de helft van de wisselstroom bij aan de plaat (anode) van de 300B door ruststroom te moduleren. Als gevolg hiervan vindt de helft van de vermogensdissipatie plaats in de buis, waardoor een groter uitgangsvermogen van 20 watt per kanaal mogelijk is. Het ontwerp maakt gebruik van 2x ECC81 buizen voor de voorversterkersectie en 2x 300B buizen voor het vermogensgedeelte. Microprocessors biassen automatisch het 300B-buizenpaar, telkens wanneer de versterker wordt ingeschakeld. Hierdoor is er geen handmatige bias aanpassing nodig.

Terwijl de meeste buizenversterkers gebruik maken van multi-tap uitgangstransformatoren met twee of drie wikkelingen, gebruikt de 91E een speciaal, door de gebruiker verwisselbaar uitgangstransformatorblok dat is geoptimaliseerd voor een bepaalde belasting. De versterker wordt geleverd met een enkel transformatorblok dat kan worden gespecificeerd op 4 Ohm of 8 Ohm. En gebruikers kunnen indien gewenst voor 1000 euro een extra blok aanschaffen.

Inbegrepen is een solide, uit aluminium gefreesde infrarood afstandsbediening die snelle aanpassing van versterkerinstellingen mogelijk maakt, zoals ingangsniveaus, balans en schermdimmer.

De volumeregeling van de 91E is iets bijzonders. De verzwakker bestaat uitsluitend uit discrete weerstanden in een ladderconfiguratie die in en uit het circuit worden geschakeld om een logaritmische demping van het uitgangssignaal te bewerkstelligen. In tegenstelling tot gangbare potentiometerontwerpen waarbij de positie 9 uur luid klinkt en 12 uur vrijwel het maximale volumeniveau oplevert, voelt de logaritmische volumeregeling van de 91E lineair aan in gebruik. Met de Care Orchestra Celestial Deep Breath Evo luidsprekers, bijvoorbeeld, ontdekte ik dat het optimale volumeniveau vaak op een instelling van 88-90 lag.

Het voorpaneel bevat een prachtig helder en scherp, dimbaar LCD-scherm dat de geselecteerde ingang, het volume niveau en een VU-meter toont. Daarnaast toont het display ook instellingen die kunnen worden aangepast via de meegeleverde afstandsbediening, zoals de balans en de onderlinge versterkingsverhoudingen per ingang.

Aan de achterkant bevinden zich zes analoge audio-ingangen en een bluetooth-antenne. De versterker ondersteunt Bluetooth v4.2 met BC, MP3, AAC, FastStream en APTX codecs tot 16 bit, 96 kHz. Naast een enkele set luidsprekeraansluitingen zijn er ook Ethernet- en USB-verbindingen, maar helaas zijn deze uitsluitend bedoeld voor software- en firmware-updates.