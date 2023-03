Victrola Stream Carbon platenspeler kan draadloos met Sonos verbinden

Voor de muziekliefhebbers die het gebruiksgemak van een Sonos-systeem willen en toch ook graag een plaatje opzetten. Voor diegene waar de beste plek voor de platenspeler nu eenmaal op de dressoir is aan de andere kant van de woonkamer. Voor zij wiens hifi installatie reeds lang naar het containerpark is, maar de platencollectie nog op zolder staat. Voor deze mensen is het nu mogelijk vinyl draadloos af te spelen in alle kamers van je huis.

De Victrola Stream app zorgt voor een eenvoudige installatie en verbindt de Victrola Stream Carbon in enkele seconden draadloos met Sonos. Eenmaal ingesteld integreert de platenspeler volledig met de Sonos app. De centraal verlichte knop op de Stream Carbon laat je niet enkel het volume bedienen maar tevens ook op welke Sonos-toestellen je afspeelt.

Gemaakt uit kwalitatieve materialen zoals een met staal versterkt MDF-chassis en een toonarm uit koolstofvezel is de Stream Carbon ook een nieuwe mijlpaal voor de Amerikaanse fabrikant Victrola die vooral gekend is van de retro platenspelers.

De Victrola Stream Carbon is vanaf vandaag beschikbaar voor 999 euro.