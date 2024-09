Penhold bv verwerft distributierechten voor Fezz producten in de Benelux

Fezz is vooral bekend om zijn hoogwaardige buizenversterkers en heeft wereldwijd een reputatie opgebouwd voor het leveren van superieure geluidskwaliteit en vakmanschap. Met de uitbreiding naar de Benelux-markt kunnen klanten in Nederland, België en Luxemburg nu profiteren van Fezz producten.

De samenwerking tussen Penhold en Fezz is een match, waarbij beide bedrijven hun krachten bundelen om klanten in de Benelux-regio beter van dienst te kunnen zijn. Penholds uitgebreide distributienetwerk en diepgaande kennis van de lokale markt zullen aanzienlijk bijdragen aan de groei en het succes van Fezz in deze regio.

Met deze nieuwe distributieovereenkomst zal Penhold zich richten op het vergroten van de merkbekendheid van Fezz in de Benelux en het bieden van uitstekende service en ondersteuning. Het bedrijf plant diverse marketingcampagnes, demonstraties en evenementen om consumenten kennis te laten maken met de unieke kenmerken en voordelen van Fezz-producten.