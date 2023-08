Verslag: Fabrieksbezoek Audiovector – Familievirksomhed

Stap voor stap

Bij het betreden van de luisterruimte zie ik links een audiorack met apparatuur van diverse merken waaronder Naim en Gryphon. Martin ziet mij kijken en zegt: “Bij de ontwikkeling van onze luidsprekers maken we gebruik van Gryphon-versterkers. Deze klinken strak en hebben snelheid zonder droog of analytisch over te komen. Natuurlijk moet een Audiovector-speaker goed presteren met willekeurig welk versterkermerk. Doel is om de speaker geen klanksignatuur mee te geven, maar zo transparant mogelijk te laten klinken.” De ruimte zelf is slechts licht gedempt om zo dicht mogelijk een normaal gemeubileerde woonkamer te benaderen. “Daar moeten onze luidsprekers optimaal presteren, niet in een volledig akoestisch aangepaste omgeving”, stipt Martin aan. Alvorens te gaan luisteren legt Martin de dealers nog een aantal vragen voor en legt hij uit dat er met een speciale ‘configuratie spreadsheet’ heel eenvoudig voor iedere klant een passende stereo of meerkanaals QR-speakerset samen te stellen is. Ik vraag of meerkanaals nog actueel is waarop Martin antwoordt dat dit zeker het geval is en zelfs een opmars kent. Na de benjamin uit de serie, de standmount QR 1, exact op de juiste positie in de ruimte te hebben geplaatst kan het luisteren een aanvang nemen. Luisterend naar koormuziek gecombineerd met elektronische klanken valt op hoe gemakkelijk de kleine speaker de muziek weergeeft. Heel vrij en zonder compressie. De laagweergave is bijzonder goed voor een luidspreker van dit formaat en lijkt in geen enkel opzicht begrensd. Benieuwd wat de vloerstaande QR 3 daaraan toe kan voegen. Luisterend naar hetzelfde muziekfragment wordt het snel duidelijk. Er is meer rust in de weergave, de laagweergave is meer doortekend en de algemene indruk is een meer volwassen presentatie. Door de hogere gevoeligheid is de speaker ook gemakkelijker aan te sturen. Van de 2,5-weg QR 3 naar de 3-weg QR 5 is een grotere stap. Deze laatste is flink groter, echt een imposante verschijning. Gelukkig blijft het Audiovector-DNA behouden en is er duidelijk verwantschap hoorbaar. Wat doet de QR 5 beter dan zijn kleinere broer? Door de grotere AMT-tweeter is de detaillering in het hoog nog mooier. Het stereobeeld wordt meer 3D met lucht om de stemmen en instrumenten. De opnameruimte is beter hoorbaar en in zijn algemeenheid is de weergave nog meer relaxt en gemakkelijk. De toevoeging van een extra woofer resulteert een vollere laagweergave zonder aan snelheid en doortekening in te boeten. Prettig is dat alle vloerstaande speakers uit de QR-serie een basreflexpoort, Q-port, hebben die onder in de kast zit. Dit maakt het plaatsen van de luidspreker in de woonkamer of luisterruimte een stuk minder kritisch. Dicht bij de achterwand is geen enkel probleem. Wanneer Martin met het vlaggenschip uit de serie, de QR 7, de luisterruimte in loopt is iedereen toch een beetje geïntimideerd. Deze speaker is met een hoogte van 114 centimeter, breedte van 25 centimeter en diepte van 40 centimeter serieus fors. “Bij Audiovector noemen we dit gekscherend de Fun Speaker”, lacht Martin. Hier is eigenlijk geen woord aan gelogen, zodra je muziek beluistert met deze luidspreker verschijnt er een glimlach op je gezicht. Alle eigenschappen die de kleinere modellen in zich hebben heeft de QR 7 in de overtreffende trap. Maar door de twee grote woofers en het hoge rendement brengt deze speaker zoveel live-gevoel in de luisterruimte dat stilzitten haast niet mogelijk is. Knap is dat deze QR 7 geen boombox is met alleen maar veel lage tonen. Nee, het midden en hoog lopen volledig in de pas. Ik kan me voorstellen dat deze grote jongen het naast stereo ook fantastisch zal doen als front speaker in een surroundopstelling. Om onze gastheer even op adem te laten komen na het vele heen en weer slepen met de luidsprekers lassen we een kleine pauze in. Ik grijp mijn kans en loop even naar de productieruimte waar één van de mensen bezig is de frontbaffle en het achterpaneel op de kast te verlijmen. Hierbij worden speciale mallen en lijmklemmen gebruikt die zorgen dat de delen, gedurende het droogproces van enkele uren, exact op de juiste plaats blijven zitten. Ole ziet mij aandachtig meekijken en komt mijn kant op. “Kijk”, zegt hij. “Het lijkt misschien allemaal niet super ingewikkeld, maar besef goed hoe veel effort er gaat zitten in het assembleren. De toleranties zijn ontzettend klein, millimeterwerk zelfs. Dit vraagt niet alleen veel van onze mensen, die dit werk met grote precisie uitvoeren, maar evenzo van de toeleveranciers waar we mee werken. Om producten te maken als onze R-serie speakers moet echt alles 100% kloppen. Ga maar luisteren naar het resultaat, Martin staat al op je te wachten.”