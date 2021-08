Review: Audiovector QR 5 – betaalbare allrounder voor jarenlang plezier

Live opnames

Natuurlijk mogen een paar live opnames niet ontbreken bij het beoordelen van de Audiovector QR5 luidsprekers. Home van de Canadese zanger Michael Bublé is één van de toppers op het album Meets Madison Square Garden. In dit nummer bedankt hij de New Yorkers voor hun steun tijdens zijn carrière. De wisselwerking die hierbij ontstaat wordt op een levensechte manier weergegeven. Het is ruimtelijk en je hoort de zaal in al zijn glorie. Kreten van ver achter uit de zaal en fans die meer voorin zitten hebben allemaal een eigen plek in het grote 3D beeld. Je hoort Michael over het podium lopen en met veel lucht om zijn stem. De bekkens van het drumstel klinken mooi lang uit en hebben de echte metalen klankkleur. De strijkers staan duidelijk ver naar achter in het geluidsbeeld en hebben net als bij de stem van Michael lekker veel lucht om zich heen waardoor het losse instrumenten zijn en geen brei. Bruce Springsteen’s Live In New York City is eveneens opgenomen in Madison Square Garden. Dit album is de soundtrack van een voor HBO opgenomen televisieregistratie. De eerste in Bruce zijn lange carrière. If I Should Fall Behind is de afsluiter van het concert en hierin komen alle bandleden individueel aan bod voor een duet met The Boss. Nils Loffgren, Steve van Zandt, Clarence Clemons en natuurlijk zijn eega Patti Scialfa hebben allemaal een heel uitgesproken stemgeluid. Geen probleem voor de Audiovector QR5 die ze feilloos naar mijn luisterruimte verplaatst. Recht voor mijn neus staat de microfoon met rechts daarvan Bruce en links om beurten de bandleden. Er staan echte mensen, geen verkleinde versie. Net als bij Michael Bublé is de interactie met het publiek die deze song oproept goed hoorbaar in de brede en diepe stage. Wanneer Clarence zijn saxofoonsolo inzet staat bij mij het kippenvel op armen en benen. Beautiful Goodbye van Amanda Marshall lijkt me qua titel een perfecte afsluiter van deze QR5 luidspreker. Het is een typische doorsnee jaren 90 opname waar op audiofiel gebied weinig eer aan te behalen is maar wat, ook op wat forser volume, prima te beluisteren blijft. De muziek en zeker de teksten, die goed te volgen zijn, zijn eigenlijk best goed. Het hoog is wat opgepept maar de tweeter is goed in staat om dit te laten horen zonder dat het irritant of schel wordt. Het opgebouwde stereobeeld is lekker breed en kent zelfs wat diepte. De forse dynamieksprong halverwege het nummer wordt moeiteloos genomen zelfs wanneer de volumeknop flink open staat.