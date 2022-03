Review: Audiovector QR3 – Muziek uit Denemarken

Audiovector is een merk dat we vaak bewonderd hebben op buitenlandse beurzen. De demonstraties die we daar meemaakten betroffen meestal de high-end modellen uit de kostbare R-reeks. Ze maakten altijd indruk, mede dankzij bepaalde technische keuzes die heel eigen zijn aan het Deense bedrijf. Zoals hun Freedom of Grounding Concept, waarbij naast de luidsprekerkabels er een derde kabel uit de speaker vertrekt richting aarding in het stopcontact. Duurzaamheid vinden we zelf heel belangrijk, dus dat je die R-speakers na aankoop tegen betaling kunt upgraden naar een hoger niveau of nieuwe techniek vinden we wel heel positief.

In deze test bekijken we echter een paar luidsprekers uit de betaalbare QR-lijn van Audiovector. Deze familie is al even op de markt, maar blijft helemaal relevant. We zoomen in deze review in op de QR3, een model dat het potentieel heeft om bij veel mensen in de smaak te vallen. Waarom? Het betreft hier de compactere vloerstaanders uit de QR-familie, toestellen met een bescheiden omvang om zo acceptabeler te zijn voor mensen die geen grote dozen in z’n woonkamer willen. Wie wat meer ruimte heeft kan wel een groter zuilmodel kiezen, de QR5, terwijl de QR1 een boekenplankspeaker is met wel heel bescheiden dimensies. Het blijkt ook dat je deze luidsprekerfamilie zowel voor stereo-opstellingen als surroundsystemen kan inzetten. Voor dat laatste scenario kun je gebruikmaken van de QR C-centerspeaker en de QR Sub. Ten slotte is er nog de QR Wall, een kleinere muurspeaker die interessant kan zijn voor kleine ruimtes of als surroundkanaal.

Iets dat ons treft tijdens het reviewen van deze luidsprekers van 2.350 euro per paar is dat Audiovector er meermaals in slaagt om een technisch slimme ingreep meteen ook visueel interessant te maken.