Veel nieuwe High-end parels bij iEar’

Van den Hul elektronica

Van Nederlandse bodem hebben we de elektronica van Van den Hul toegevoegd. Naast de unieke kabelproducten en platenspeler elementen is de elektronica van Van den Hul de minst bekende tak, maar zeker niet de minste. De puur analoog opgebouwde versterkers (voor, eind en phono) spreekt menig liefhebber aan vanwege de zuivere klank en prachtig detail. Zeker wanneer ook de Van den Hul CNT kabels worden gebruikt, een uniek stukje kabeltechniek, waarmee elk systeem een significante upgrade zal ondergaan. Op onze show in november zal ook hagelnieuwe Van den Hul The Grail SX worden geïntroduceerd.

Bowers & Wilkins Signature

Bij Bowers & Wilkins werden dit jaar een tweetal Signature modellen geboren, dit keer in de 800 serie. Signature staat altijd voor het allerbeste geluid wat Bowers & Wilkins kan bieden en dit label was in de ruime historie van het merk pas voorbehouden aan een handvol modellen. De laatste technologische hoogstandjes binnen de speakerontwikkeling worden altijd als eerste geïntroduceerd in Signature producten. Omdat er dit maal gekozen werd deze te implementeren in de beste luidspreker die in Worthing werd gebouwd, is er opnieuw een beste speaker ooit ontwikkeld door Bowers & Wilkins: de 801 D4 Signature. Dit topmodel samen met zijn kleine broer 805 D4 Signature vind je inmiddels in de luisterruimtes van iEar’.

Dynaudio Confidence

Van Dynaudio is nu ook de top lijn Confidence vertegenwoordigd bij iEar’, waarmee zoals vertrouwd weer alle Dynaudio modellijnen bij ons verkrijgbaar zijn. Confidence kenmerkt het prachtige detailrijke Deense geluid en dan op het allerhoogste niveau.

Advertentie

Halcro, Grimm Audio, Vivid Audio & Esoteric

Van Halcro zagen we de Eclipse mono en stereo eindversterkers binnen komen dit jaar, gewoonweg de beste versterkers, het wachten is nu op de voorversterker later dit jaar. Grimm Audio kondigde naast haar succesvolle MU1 audio streamer de MU2 aan. Een audio streamer van hetzelfde niveau als de MU1 en dan met DAC en voorversterking. De MU2 wordt aanstonds verwacht. Esoteric lanceert een Master Clock in haar 5-serie productrange, waarmee topprestaties bereikt kunnen worden met de superieure bronapparatuur in deze range, de N-05XD streamer/voorversterker en eveneens gloednieuwe K-05XD cd-speler. Van Vivid Audio hebben we de Giya G2 S2 aan de demovloot toegevoegd in een schitterde custom color om naast het unieke geluid van dit merk ook te laten zien dat er altijd een prachtige uitvoering gevonden kan worden, passend in elk interieur.

Nagra Audio

Net nieuw binnen, het Zwitsere Nagra Audio. In 2021 vierde Nagra haar 70-jarig jubileum. Nagra, opgericht in het streven naar uitmuntendheid op het gebied van geluidsopname en geluidsreproductie, heeft een rijke geschiedenis in het produceren van enkele van ’s werelds beste analoge opname- en afspeelapparaten. Made in Switzerland! Het cliché “Gebouwd als een Zwitsers horloge” is onmogelijk te weerstaan, hoewel het doet denken aan horlogemakers zou het moeten zijn “gebouwd als een Nagra”. Nagra high-end audio apparatuur staat voor een uiterst precieze en gedetailleerde weergave van alles wat je in de muziek wilt beleven. Kom dus zeker eens kennis maken met Nagra Audio.

Monitor Audio Platinum & Hyphn

Monitor Audio onthulde op de valreep van vorig jaar haar derde generatie Platinum modellen. Deze 3G Platinum modellen zijn inmiddels te beluisteren bij iEar’ en wanneer je geïnteresseerd bent in de Hyphn van Monitor Audio, het absolute high-end vlaggenschip, dan kunnen we op aanvraag een demonstratie voor jou verzorgen.

Naim Audio Classic 300

Naim Audio bracht begin dit jaar de New Classic 200 modellen uit en nu worden daar de New Classic 300 modellen aan toegevoegd. Mono eindversterking, pur-sang analoge voorversterking, superieure streaming audio en separate phono voorversterking, allen van sublieme klasse. Volledig discreet opgebouwde apparaat, voorzien van de allerlaatste technologie. Technologie die werd geboren in Statement producten en nu aangepast is aan de laatste stand van zaken en geschikt gemaakt is de voor New Classic 300 klasse. Een heerlijke combinatie bijvoorbeeld samen met Focal Sopra of Utopia.

Hegel H600 & Viking

Bij Hegel is er de nieuwe H600, het nieuwe topmodel geïntegreerde stereo versterker, die meteen de prestigieuze Eisa Award in de wacht sleepte. Een waardig opvolger van de uitermate populaire H590. Als compaan is het nieuwe topmodel CD speler beschikbaar, de Viking. Ook deze speler viel in de prijzen met een Eisa Award. Een prachtige combinatie samen.

McIntosh Home Cinema

Voor high-end home theater liefhebbers is er ook nieuws met de komst van de McIntosh MHT300 AV receiver met geïntegreerde voor- en eindversterking. Deze Home Theater krachtpatser is naast de typische McIntosh sound voorzien ook voorzien van Dirac Live, waarmee je één ding op voorhand zeker weet. De beste prestatie in elke ruimte.

Yamaha Head-fi

Wil je liever individueel en intiem genieten van jouw favoriete muziek dan kan dat met de juiste koptelefoon, bijvoorbeeld de nieuwe Yamaha YH-5000SE, een geweldige uitbreiding in ons high-end hoofdtelefoon assortiment. Binnenkort verwachten wij ook zijn partner, de HA-L7A high-end hoofdtelefoon voorversterker.

Kom eens kijken en luisteren

Je bent uiteraard van harte welkom om al dit moois eens te komen bekijken en beluisteren in één van onze winkels. Voor de beste begeleiding en advies is het aan te bevelen een (luister-)afspraak te maken. Natuurlijk zullen al deze prachtige producten en merken en nog vele meer ook hun opwachting maken op onze aanstaande Audio Show iEar’ 2023.

iEar’ | Tilburg

st. Ceciliastraat 28, 5038 HA Tilburg

iEar’ | Amsterdam

Beethovenstraat 9-b, 1077 HL Amsterdam

Advertentie

iear@iear.nl – www.iear.nl

Audio Show iEar’ 2023

18 & 19 november

10.00 – 18.00 uur

Willem II stadion Tilburg

75 merken in 30 luisterruimtes

Gratis entree

www.audioshowiear.nl