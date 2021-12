Wie terugkijkt naar vorig jaar zal een aantal trends bespeuren die even goed in dit artikel hadden kunnen staan. Vorig jaar hadden we het bijvoorbeeld ook over HDMI 2.1. In een zekere zin is dat omdat 2021 een jaar van stilstand was, of toch op technologisch vlak. Niet omdat de industrie plat lag, integendeel. Veel mensen hebben de afgelopen twee jaar sterk geïnvesteerd in beter beeld en geluid. Maar heel wat fabrikanten werden geconfronteerd met leveringsproblemen op vlak van grondstoffen en onderdelen. Soms zaten bedrijven zelfs opgescheept met volledige afgewerkte producten die ze niet konden verschepen – omdat er geen karton was om ze in te verpakken.

Dat alles betekent onder meer dat er in 2021 heel wat minder nieuwe producten zijn voorgesteld dan gepland. Dat zeggen we niet zomaar. Journalisten hebben vaak heel vroeg inzage in roadmaps van nieuwe producten. Zo weten we dat bij heel wat merken een aantal producten (nog) niet verschenen is. Producten die er volgens planning al wel hadden moet zijn. Kortom, als het allemaal opgelost raakt qua bevoorrading en iedereen zijn achterstand inloopt, dan regent het in 2022 productaankondigingen. Die ‘als’ moeten we echt wel benadrukken, want onder meer de grondstofprijzen (zoals van hout en aluminium) lijken op korte termijn niet te zullen dalen. Daarnaast blijft het voorlopig zo dat je sommige toestellen en producten niet zomaar in de winkel vindt, en zult moeten (voor)bestellen. Dat probleem is echter niet exclusief iets voor de AV-wereld. Ook als je een betere fiets wil kopen, kun je maanden wachten vooraleer hij aan je afgeleverd wordt.