Teufel komt met Real Blue TWS in-ears met ANC

De Real Blue-serie van Teufel ken je onder andere van de Real Blue NC, een over-ear koptelefoon met actieve ruisonderdrukking. Is een over-ear koptelefoon je net iets te groot? Dan kan je in dezelfde serie nu de Teufel Real Blue TWS aanschaffen. Deze draadloze in-ear oordopjes leveren volgens de Berlijnse audiofabrikant tot acht uur geluid van topkwaliteit en krachtige actieve ruisonderdrukking (ANC).

De Teufel Real Blue TWS beschikken over lineare HD-drivers met grote membranen van 12 mm. Dit moet zorgen voor een extra breed frequentiebereik, nauwkeurige weergave van hoge tonen, warme middentonen en een krachtige bass. ANC filtert dankzij de microfoons aan de buitenkant het omgevingsgeluid weg, zodat jij muziek kan luisteren in alle stilte. De actieve ruisonderdrukking is tevens voorzien van een transparantiemodus wanneer je dit nodig hebt. In plaats van omgevingsgeluiden weg te filteren worden deze juist versterkt. Handig voor bijvoorbeeld aankondigingen op treinstations of vliegvelden. Zo kun je deze beluisteren zonder de oordopjes uit je oren te halen.

De draadloze in-ears beschikken over bluetooth 5.2 met AAC, zodat je muziek in cd-kwaliteit kunt beluisteren van je favoriete streamingdiensten. In de oplaadcase kunnen de Real Blue TWS twee keer volledig worden opgeladen voor een totale speeltijd van 25 uur zonder ANC en 18 uur met ANC. Een enkele volledige lading gaat 8 uur mee met ANC uit en 6 uur met ANC aan. De draadloze in-ears beschikken over spatwaterbescherming, slimme touchbediening en comfortabele oordopjes van antibacteriële siliconen in vier maten.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel Real Blue TWS zijn per direct beschikbaar via www.teufelaudio.nl. De verkoopadviesprijs is 149,99 euro.