Teufel introduceert derde generatie van de BOOMSTER bluetoothspeaker

Teufel noemt deze derde generatie van de BOOMSTER de perfecte allrounder van Teufel. Deze nieuwe versie van de bluetoothspeaker is op diverse punten verbeterd en dankzij de nieuwe spatwaterbescherming ook buiten goed te gebruiken.

De originele BOOMSTER verscheen al in 2014. De grote subwoofer was vanaf toen al het handelsmerk van deze bluetoothspeaker en die is natuurlijk ook nu weer aanwezig. Het krachtige geluid van de nieuwe versie komt mede door de echte basdriver die extra wordt versterkt door twee passieve basmembranen. Ook nieuwe is de DYNAMORE-technologie die we al vaker bij Teufel zagen, maar nu ook in de BOOMSTER geïmplementeerd is voor een breed stereopanorama. Het luidsprekervermogen van 42 watt moet zorgen voor een krachtiger geluid dan bij de voorgangers.

Nieuwe BOOMSTER bestand tegen een plensbui

De subwoofer is overigens dit keer niet langer zichtbaar. Dit vanwege de nieuwe spatwaterbescherming van IPX5-niveau. Zelfs een plensbui moet volgens Teufel geen probleem zijn. De ingebouwde batterij gaat 18 uur mee. Via usb-a kun kun je zelfs je smartphone via de bluetoothspeaker opladen.

De BOOMSTER biedt analoge en digitale radio (FM en DAB+) en je kan zelfs twee smartphones tegelijk verbinden. Twee BOOMSTERS samen zorgen voor een stereosysteem. Er is ondersteuning voor bluetooth 5.0 met aptX en een afstandsbediening wordt meegeleverd.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Teufel BOOMSTER is per direct verkrijgbaar in de kleuren Sand White en Night Black via onder andere de website van Teufel. De verkoopadviesprijs is 369,99 euro, maar wie de bluetoothspeaker nu koopt krijgt 20 euro Early Bird-korting.

