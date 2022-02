Sony presenteert draadloze LinkBuds met een open ringontwerp

De LinkBuds hebben een design met open ringontwerp en zijn uitgerust met een ringdriver met open diafragma waardoor de wereld om je heen duidelijk hoorbaar blijft. Gebruikers kunnen hierdoor blijven communiceren met de mensen in hun omgeving terwijl zij luisteren naar muziek of andere content. Dit model weegt vier gram en biedt volgens Sony een uitstekende pasvorm voor iedere type gebruiker. Anders dan bij conventionele oordopjes is het oppervlak ter bescherming van het diafragma van de luidspreker opgenomen in de behuizing.

Het algoritme voor ruisreductie van Sony is ontwikkeld met behulp van AI-machineleren en maakt gebruik van meer dan 500 miljoen stemsamples om telefoongesprekken helder te laten klinken. Omgevingsgeluid wordt onderdrukt en de stem wordt duidelijk onderscheiden. De in-ears beschikken ook over DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Dit schaalt de bestaande geluidsbron (MP3’s of AAC’s met kwaliteitsverlies) op naar bijna de geluidskwaliteit van hoge resolutie. Adaptive Volume Control optimaliseert het volume automatisch voor de plaats waar jij je bevindt.

Met Wide Area Tap controleer je de oordopjes via de vingertoppen. Met een dubbele of driedubbele tik aan de zijkant van het oor zijn afspeelfuncties naar wens te bedienen zonder de LinkBuds aan te hoeven raken. De Speak-to-Chat functie maakt het eenvoudig om korte gesprekken te voeren zonder de LinkBuds uit de oren te halen. Door simpelweg te spreken herkent de headphone automatisch het stemgeluid van de gebruiker. De muziek stopt automatisch en laat omgevingsgeluid toe zodat het gesprek gevoerd kan worden zonder de headphone af te zetten.

De LinkBuds ondersteunen de nieuwe Fast Pair-functie van Google. Dit biedt snelle koppeling van de oordopjes met Android-toestellen. Tevens is via deze functie eenvoudig om de LinkBuds terug te vinden. Met Swift Pair zijn de LinkBuds te koppelen met een Windows 11 of Windows 10 laptop, desktop PC of tablet. Bij het uitnemen van de oordopjes uit de laadcase, verschijnt automatisch een pop-up scherm om snel verbinding te kunnen maken. Met Quick Access zijn de LinkBuds snel te koppelen met Spotify. Via Spotify Tap kan met een enkele tik van de vingertoppen direct een favoriete Spotify lijst gestart worden.

De LinkBuds zijn geïntegreerd met Microsoft Soundscape. Dankzij de open-oorvorm van de oordopjes zijn audiobakens van ingestelde locaties of meldingen van gebouwen of kruispunten hoorbaar. De gyrosensoren in de oordopjes detecteren automatisch de richting van het hoofd van de gebruiker. Het geluid van de bestemming is hoorbaar zonder de smartphone te gebruiken. De LinkBuds zijn daarnaast compatibel met 360 Reality Audio, Dolby Atmos en 360 Spatial Sound.