Eerder deze maanden kwamen de Sony WF-1000XM4-oordoppen al aan het licht. Waarschijnlijk lanceert het bedrijf de nieuwe oordoppen in juni, maar dat is nog niet bevestigd. Ondertussen blijft de informatie over het product maar lekken.

Meer info gelekt over Sony WF-1000XM4

De nieuwe WF-1000XM4 biedt eveneens active noise cancelling aan. Echter, dankzij een nieuwe V1-chip, zou die actieve ruisonderdrukking stukken beter moeten zijn. Daarnaast moet er ondersteuning zijn voor Sony’s ldac-codec, waardoor je naar muziek in hoge kwaliteit via bluetooth kunt luisteren.

De kleine accu’s in de oordoppen moeten tot acht uur meegaan wanneer de ruisonderdrukking geactiveerd is. Schakel je die anc uit, dan kun je tot twaalf uur luisteren zonder ze opnieuw op te hoeven laden. Daarnaast is er een ipx4-beoordeling aanwezig. Dat betekent dat de oordoppen tegen een beetje water een zweet kunnen, wat de voorloper niet kan. Die had in elk geval geen certificaat hiervoor.

De website Winfuture, waar dit nieuws vandaan komt, heeft ook renders gedeeld waar de oordoppen goed op te zien zijn. Zo weten we in elk geval hoe ze eruit komen te zien, mits Sony inmiddels niets aan het design veranderd heeft. De verwachting is dat wanneer de oordoppen te koop zijn, ze een prijskaartje krijgen van 279 euro.