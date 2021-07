Sony komt met HT-A7000: high-end 7.1.2-soundbar

De Sony HT-A7000 biedt 7.1.2 kanalen met twee omhooggerichte speakers voor geluid van bovenaf, twee gerichte tweeters en vijf frontspeakers en een ingebouwde dubbele subwoofer. Middels Vertical Surround Engine en S-Force PRO Front Surround creëert de soundbar virtueel Surround Sound om optimaal te kunnen genieten van Dolby Atmos en DTS:X.

Uitbreiden met achterspeakers of subwoofers

Wie dat wil kan de geluidservaring verder uitbreiden met de optionele SA-RS3S draadloze achterspeakers of de SA-SW5 subwoofer (300W) of de SA-SW3 subwoofer (200W). Volgens Sony is het niet nodig om de speakers nauwkeurig te plaatsen. De HT-A7000 met ingebouwde microfoons meet de positie van elke speaker en optimaliseert het geluid.

Uiteraard is er ook brede ondersteuning bij een dergelijke high-end soundbar. Zo kun je dit model verbinden via bluetooth, streamen via wifi, is Chromecast ingebouwd en is er ondersteuning voor Apple AirPlay 2. Ook kun je via Spotify Connect direct muziek streamen. Ook werkt dit model met Google Assistant of Amazon Alexa. De soundbar model beschikt over HDMI eARC en twee HDMI 2.1-poorten voor externe apparaten. Meer informatie vind je op de website van Sony.

Advertentie

Sony HT-A9

Sony komt ook met een surround sound-systeem bestaande uit vier luidsprekers met 360 Spatial Sound en een besturingsbox. Je plaatst twee luidsprekers aan de voorkant en twee aan de achterkant om helemaal in je favoriete film of video gezogen te worden. Bij dit Home Theater-systeem vinden we dezelfde brede ondersteuning als bij de HT-A7000 soundbar en ook hier kun je optioneel één van beide subwoofers aansluiten. Bekijk de Sony HT-A9.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony HT-A7000 gaat 1.300 euro kosten. De Sony HT-A9 kost 1800 euro. De optionele achterspeakers 500 euro, de SA-SW3 500 euro en de SA-SW5 800 euro. Alle genoemde producten zullen in september verschijnen.

Lees meer over Sony.