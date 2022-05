Sony introduceert LinkBuds S oortjes met noise cancelling

De LinkBuds S zijn de opvolger van de WF-1000XM3. Deze serie staat voor compacte en lichtgewichte oordopjes en connectiviteit, innovatie en sustainability. Zo zijn deze modellen gemaakt van gerecycled plastic.

De LinkBuds S combineren een vorm die past bij het menselijk oor met een ergonomisch ontwerp voor een stabielere pasvorm. Het lichte en kleine ergonomische design is geoptimaliseerd om de hele dag comfortabel te dragen. Dit model weegt 4,8 gram en biedt volgens Sony een pasvorm voor iedere type gebruiker. Met een IPX4 waardering zijn deze oordopjes spatwaterbestendig. Een volle batterij gaat tot 6 uur lang mee met noise cancelling. Een volgeladen case geeft tot 14 uur reserve zodat 20 uur luistergenot gegarandeerd is zonder de oplaadcase tussendoor op te laden.

Dankzij de ambient sound mode blijft de gebruiker altijd in contact met de omgeving. Tegelijkertijd bieden de ooortjes noise cancelling via de Integrated Processor V1. De LinkBuds S zijn ook uitgerust met Adaptive Sound Control. Deze technologie past de ruisonderdrukking automatisch aan per gebruiksmoment. Tijdens het luisteren naar muziek op het vliegveld optimaliseert de oordopjes de noise cancelling maar laat bijvoorbeeld toch omroepberichten door.

Advertentie

De LinkBuds S bieden bellen zonder bijgeluiden met een heldere weergave van gesprekken. Sony’s Precise Voice Pickup-technologie vangt de stem = op en verwerkt dit met geavanceerde signaalverwerking. Het algoritme voor ruisreductie van Sony is ontwikkeld met behulp van AI-machineleren en maakt gebruik van meer dan 500 miljoen stemsamples. Omgevingsgeluid wordt onderdrukt en de stem wordt duidelijk onderscheiden.

De oortjes komen met een driver van 5 mm en ondersteunen High-Resolution Audio Wireless via LDAC. DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine) maakt gebruik van Edge-AI upscaling om de audiokwaliteit van gecomprimeerde digitale muziekbestanden realtime te verbeteren. De Speak-to-Chat functies zijn beschikbaar in de LinkBuds S. Het is gebaseerd op Precise Voice Pickup-technologie, die vier microfoons en sensors combineert met een verwerking van geluidssignalen. Hiermee is het eenvoudig om korte gesprekken te voeren zonder de oordopjes uit de oren te halen. Door te spreken herkennen de oordopjes automatisch het stemgeluid van de gebruiker. De muziek stopt automatisch en laat omgevingsgeluid toe zodat het gesprek gevoerd kan worden zonder de oordopjes uit te nemen. Met Quick Access zijn de LinkBuds S te koppelen met Spotify. Via Spotify Tap kan met een enkele tik van de vingertoppen direct een favoriete Spotify lijst gestart worden.

De oortjes ondersteunen de nieuwe Fast Pair-functie van Google. Dit biedt eenvoudige koppeling van de oordopjes met Android-toestellen. Tevens is via deze functie eenvoudig om de LinkBuds terug te vinden. Met Swift Pair zijn de LinkBuds eenvoudig te koppelen met een Windows 11 of Windows 10 laptop, desktop PC of tablet.

De LinkBuds S zijn vanaf eind mei 2022 verkrijgbaar in de Benelux voor 200 euro. Sony introduceert deze oordopjes in wit, zwart en ecru.