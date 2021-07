Sony introduceert derde glazen speaker met kaarslichteffect: LSPX-S3

Hij valt tussen een speaker en een lamp in: de Sony LSPX. Er zijn inmiddels al twee varianten van, maar de nieuwste komt eraan. LSPX-S3 is bovendien veel goedkoper dan zijn voorgangers.

Het bijzondere aan deze speaker is dat hij een deel van glas heeft, dat niet alleen dient voor de lampfunctie. Dankzij de Advanced Vertical Drive Technology kan het glas vibreren, waardoor het glas een tweeter wordt. Het kan bovendien het geluid evenredig door de kamer verspreiden. Sony belooft daarbij dat het volume gelijkwaardig blijft. Het apparaat heeft een driver uit het middensegment en een passieve radiator voor de lage tonen. Ook deze Sony-speaker is voorzien van de mogelijkheid om de bas extra te benadrukken.

Sony LSPX-S3

Het gaat om een Bluetoothspeaker met een batterijduur van 8 uur met USB-C om op te laden. Het is mogelijk om twee Glass Sound Speakers te laten paren, zodat je stereogeluid krijgt en kunt kiezen voor een linker- of rechterkanaal. Er zit een microfoon in de speaker, zodat je er ook telefoongesprekken mee kunt voeren of audio in WhatsApp mee kunt opnemen.

Advertentie

Sony LSPX-S3 is bijzonder omdat het niet alleen een speaker is, maar ook een lamp. Zo kun je hem in kaarslichtmodus zetten voor een romantische sfeer, maar ook wat helderder laten schijnen als je wil lezen in bed. Het is ook mogelijk om het licht te laten pulseren op de maat van de muziek. Er zijn in totaal vier lichtmodi en 32 helderheidsniveaus te kiezen. Op de speakerlamp zit een aanraaksensor, waarmee je door een aanraking kunt kiezen voor een ander verlichtingstype.

Lampspeaker

Sony introduceerde twee keer eerder een speaker met glas en licht. De eerste variant kostte 675 euro, de tweede 400 euro en deze 350 euro. LSPX-S3 is beschikbaar vanaf augustus 2021.