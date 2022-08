‘Sonos werkt aan premium Optimo 2 luidspreker met Dolby Atmos’

Onlangs verscheen het bericht dat Sonos komt met de Sub Mini, een kleine versie van de bekende Sonos Sub. Het lijkt er echter op dat Sonos nog veel interessante producten in de pijplijn heeft. Volgens The Verge komt het Amerikaanse bedrijf namelijk met de Optimo line-up luidsprekers, uitgerust met Dolby Atmos.

Optimo zou samen met een grote software-update voor het audioplatform uitgebracht moeten worden en het vlaggenschip model gaat vooralsnog onder de naam Optimo 2. Deze luidspreker wordt de opvolger van de Sonos Five en moet de best klinkende speaker uit het assortiment worden. De Optimo 2 zou beschikken over een apart design – zoals getoond in de render – met de focus op Dolby Atmos. Een groot aantal drivers, waaronder omhoog gerichte drivers, moeten zorgen voor een Dolby Atmos-effect.

Daarnaast zou de Optimo 2 uitgerust worden met Wifi, bluetooth en een usb-c-aansluiting, waar huidige modellen het moeten doen met alleen WiFi of WiFi en een 3.5mm-poort. Ook zou de luidspreker voorzien zijn van automatische kamerkalibratie en ingebouwde microfoons. Naast de Optimo 2 zou Sonos de Optimo 1 en Optimo 1 SL uit willen brengen, maar over deze modellen is nog maar weinig bekend. Tot nu toe staat SL echter voor een versie zonder microfoons.

Advertentie

Wanneer de Optimo-luidsprekers precies gelanceerd worden en wat de prijsstelling zal zijn is nog onduidelijk. Wel denkt men bij The Verge te weten dat Sonos tegelijkertijd een grote software-update voor zijn platform uitrolt waarmee tal van nieuwe mogelijkheden ontsloten worden.